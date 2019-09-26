|
Осенью забот по благоустройству не меньше
27.09.2019 14:47 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
На очередной сессии Беловежского сельского Совета депутатов, 25 сентября, подвели итоги работы по благоустройству. Традиционно о работе на своей подведомственной территории рассказала депутат Анна Чепелюк, с докладом выступила мастер Беловежского участка ЖКХ Анжела Матюх. Депутаты обсудили дальнейшую утилизацию растительных остатков, уборку осенней листвы, приведение в порядок клумб, которые в этом году только участок ЖКХ обслуживает на площади 910 квадратных метров (63 клумбы). Это без учета тех зеленых зон и цветников, которые украшают территорию у каждого учреждения и организации, расположенных на территории сельсовета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На очередной сессии Беловежского сельского Совета депутатов, 25 сентября, подвели итоги работы по благоустройству. Традиционно Сообщение Осенью забот по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)