ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 27.09.2019

27.09.2019 18:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что привезли белорусские производители на агропромышленную выставку в Испанию? Что объединяет белорусских и французских переработчиков льна, и что такое клиентоориентированность по мнению японских авиакомпаний? Деловой обзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АГРОВЫСТАВКЕ В ИСПАНИИ

Белорусы отправились на иберийский полуостров. Не с пустыми руками: привезли с собой беспилотники, сельхозтехнику, удобрения и корм для животных. Впервые белорусские производители презентовали свою продукцию на международной агропромышленной выставке в Лериде.

Новости экономики за 27.09.2019

На национальном стенде оборудование и услуги для сельского хозяйства, для животноводства, агропродовольственные товары, автомобили, финансовые услуги. Белорусские дипломаты пообщались с испанскими коллегами на тему развития торгово-экономического сотрудничества между странами, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, а также важности организации первого национального стенда Беларуси на крупнейшей сельскохозяйственной выставке Испании.

Новости экономики за 27.09.2019

В ПАРИЖЕ ГОВОРИЛИ О БЕЛОРУССКОМ ЛЬНЕ

О перспективах белорусско-французского сотрудничества в производстве и переработке льна говорили в Париже. Обменялись опытом выращивания льна в различных климатических условиях и с использованием разнообразных техник обработки почвы и полива. Сравнили процессы первичной и вторичной обработки льняных волокон. Поскольку на производствах обеих стран имеется самое современное оборудование, процессы трепания льна и его дальнейшая переработка в нить происходят на предприятиях Франции и Беларуси аналогично.

Новости экономики за 27.09.2019

В ДУБАЕ ПРЕДСТАВИЛИ МИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР

В Дубае представили Минский международный финансовый центр. Презентация прошла в рамках форума в сфере архитектуры, строительства и инвестиций. Концепция международного финансового центра – создать экономическое ядро от Центральной Европы до Восточной, включая, конечно, страны СНГ. Планируется, что Minsk World станет мостом между инвесторами евразийского региона и стран Евросоюза. 

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Что привезли белорусские производители на агропромышленную выставку в Испанию? Что объединяет белорусских и французских переработчиков льна, и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестные рассылают электронные письма с вредоносным ПО белорусским компаниям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика