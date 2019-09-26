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Неизвестные рассылают электронные письма с вредоносным ПО белорусским компаниям

27.09.2019 18:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неизвестные рассылают вредоносные электронные сообщения белорусским компаниям. 

По информации МВД, новая схема распространения вредоносного ПО была выявлена сотрудниками управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси. 

Несколько белорусских субъектов хозяйствования уже пострадали от действий злоумышленников. На электронную почту компаний поступали письма, после прочтения содержания которых компьютеры блокировались. 

Все сообщения были отправлены от имени государственных органов и организаций – их наименования или аббревиатуры были в названиях почтовых ящиков, которые отправляли письма. 

«От имени Министерства антимонопольного регулирования и торговли с адреса «informirovanie.mart @tut.by» коммерсантам были направлены сообщения о включении в план выборочных проверок, дополнительная информация по которому якобы содержалась в прикрепленном файле-архиве. После его открытия деятельность ПЭВМ блокировалась, начинался процесс шифрования всей коммерческой информации», – сообщают в МВД. 

Некоторые налогоплательщики получили вредоносные письма от имени налогового ведомства. 

В МВД отмечают, что государственные органы не используют бесплатные электронные почтовые сервисы для рассылки информационных сообщений служебного характера. Для этих целей используется почта с доменным именем gov.by. Поэтому при получении подобных сообщений не следует открывать находящиеся в нем вложения. Как правило, это вредоносное ПО, которое может либо заблокировать компьютер, либо зашифровать имеющуюся на нем коммерческую информацию. 

В случае получения таких писем следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. 

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Новости Беларуси. Неизвестные рассылают вредоносные электронные сообщения белорусским компаниям.  По информации МВД, новая схема распространения вредоносного...
 
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