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Музыкальному альбому с одной из самых известных обложек в мире - 50 лет
Источник материала: Tut.by
Вчера вышло юбилейное переиздание альбома Abbey Road группы The Beatles. В нем собраны редкие версии песен той поры и обновленные миксы. Дело в том, что именно 26 сентября исполнилось 50 лет со дня выхода этого альбома — последней официальной студийной записи легендарной группы. Слушаем!
Обложка пластинки Abbey Road — одна из самых известных музыкальных обложек в мире. На ней «Битлы» переходят дорогу из студии звукозаписи Эбби-Роуд в Лондоне.
Известно, что для создания этого снимка фотограф Иен МакМиллан договорился с полицией, чтобы улицу перекрыли на 10 минут. За это время фотограф сделал шесть кадров, один из которых и утвердили для обложки альбома Abbey Road.
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Вчера вышло юбилейное переиздание альбома «Abbey Road» группы The Beatles. В нем собраны редкие версии песен той поры и обновленные миксы. Дело в том, что именно 26 сентября...
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