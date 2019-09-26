|
«Заместитель премьер-министра прибежал бледный в Дом правительства». Мясникович о митингах 90-ых
Источник материала: СТВ
О событиях 90-ых годов политик рассказал в программе
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Я говорю: «Что делать? Милицию поднимать или войска какие-то? А в толпе там беременная женщина? Надо разъяснять людям». Это непросто делать. А оршанский случай – да, это было ЧП, когда к нам начали предъявлять претензии уже не только собственное население, а наши соседи из Европы, из Российской Федерации: «Почему у вас на главный вход (а это главный вход – сообщения эти «Смоленск – Брест» или «Орша – Брест») – стоят составы и в одну ,и в другую сторону?»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О событиях 90-ых годов политик рассказал в программе «В людях». Мясникович о митингах 1992 года: «Я выходил, объяснял людям. Слава Богу, живой остался»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)