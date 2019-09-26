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Мясникович о митингах 1992 года: «Я выходил, объяснял людям. Слава Богу, живой остался»
Источник материала: СТВ
О событиях 90-ых годов политик рассказал в программе
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Михаил Мясникович:
И оппозиционные силы это умело подхватили. Они сказали: «Вы, люди, молодцы! Но вот это правительство не способно это сделать». И они возглавили это движение. И вот эти вопросы, связанные с преобразованиями экономическими, рыночными преобразованиями, переросли в такое политическое противостояние. Кто, где, какой был лозунг о том, что мы оптимизируем численность, и будем выпускать с более высокой производительностью труда те или другие изделия? «Нет, вы должны нам это дать!»
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О событиях 90-ых годов политик рассказал в программе «В людях». Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики...
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