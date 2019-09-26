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Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

27.09.2019 19:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чуть больше недели остается до начала регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей. Подача документов завершится 7 октября, а уже 17 числа, мы узнаем имена потенциальных парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

Этот этап компании – один из самых напряженных. Выдвиженцам предстоит собрать недостающие подписи. Чтобы успеть преодолеть «тысячный» рубеж, без малого полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах страны.

Кто ищет народную поддержку среди столичных избирателей, узнавала Ксения Худолей.

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

О том, что предвыборная гонка в самом разгаре, говорят или даже кричат уличные пикеты под флагами самых разных объединений и партий. И если яркая символика выдвиженцев откровенно привлекает внимание избирателей, то членам инициативных групп, как и самим кандидатам, искать поддержки приходится скромно и немногословно. Заполучить ту самую «недостающую» подпись без агитации и громких обещаний необходимо как можно скорее.

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

Свой проходной билет в следующий «тур» на проспекте Пушкина ищет Геннадий Насевич. Этот перекресток выдвиженцу от Коммунистической партии знаком хорошо: опытный инженер восемь лет отвечает за дорожную сеть района.

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

Геннадий Насевич, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Коммунистическая партия республики Беларусь всегда выступала за справедливость, за равноправие и справедливые выборы. Считаю, что принял правильное решение участвовать в парламентских выборах. Знание проблем людей, а также их решение в коммунальной и экономической сферах деятельности государства позволит мне эффективно работать в парламенте.

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

На Карбышева под флагами Либерально-демократической партии подписи собирают за нового лидера движения Олега Гайдукевича. В 108-м столичном округе выдвиженца хорошо знают как юриста и милиционера. А вот за статус парламентария ему придется побороться, в том числе с сотней однопартийцев.

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

Олег Гайдукевич, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Человек избирается от конкретного места, от конкретного региона. И люди ждут, что ты сделаешь в этом регионе или округе для них. Партия наша отстаивает сильную Беларусь, независимость, суверенитет, национальные интересы.

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

Многочисленно на предстоящих выборах также представлена Партия труда и справедливости. Бороться за депутатское кресло решили 50 выдвиженцев. Свои шансы на победу они могут увеличить сразу несколькими способами: опираясь и на народную поддержку, и на партийное плечо.

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии труда и справедливости:
Это наши активные партийцы, которые занимают соответствующие должности среднего и высшего звена. Это опытные люди, которые прежде всего должны защищать интересы наших избирателей. Избиратели настаивают на том, что нужно двигаться вперед по пути улучшения благосостояния народа.

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

В действующем депутатском составе три представителя РПТС и столько же парламентариев, выдвигавшихся от Белорусской патриотической партии. Продлить свои полномочия и на седьмой созыв планирует лидер «патриотов» Николай Улахович.

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

Николай Улахович, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Белорусской патриотической партии:
Депутаты должны быть обязательно профессионалы, и желательно, чтобы они работали в тех постоянных профильных комиссиях, где они имеют свой не только жизненный, но и профессиональный опыт тоже. От нашей партии выдвигается 18 кандидатов в депутаты нынешнего парламента, поэтому лидер должен быть вместе с ними и желательно впереди.

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

К слову, почти 24 % от общего количества инициативных групп в стране зарегистрированы партийными кандидатами. Несмотря на то, что сбор подписей для них необязателен, это своеобразная инвестиция в будущее. 17 октября для потенциальных депутатов начнется предвыборная агитация. Говорить о своих целях и планах с уже знакомыми избирателями можно будет не скромничая.

Люди в материале: Геннадий Насевич, Олег Гайдукевич, Василий Заднепряный, Николай Улахович
 
 
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Новости Беларуси. Чуть больше недели остается до начала регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей. Подача документов завершится 7 октября, а уже 17...
 
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