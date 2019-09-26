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Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чуть больше недели остается до начала регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей. Подача документов завершится 7 октября, а уже 17 числа, мы узнаем имена потенциальных парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот этап компании – один из самых напряженных. Выдвиженцам предстоит собрать недостающие подписи. Чтобы успеть преодолеть «тысячный» рубеж, без малого полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах страны.
О том, что предвыборная гонка в самом разгаре, говорят или даже кричат уличные пикеты под флагами самых разных объединений и партий. И если яркая символика выдвиженцев откровенно привлекает внимание избирателей, то членам инициативных групп, как и самим кандидатам, искать поддержки приходится скромно и немногословно. Заполучить ту самую «недостающую» подпись без агитации и громких обещаний необходимо как можно скорее.
Свой проходной билет в следующий «тур» на проспекте Пушкина ищет Геннадий Насевич. Этот перекресток выдвиженцу от Коммунистической партии знаком хорошо: опытный инженер восемь лет отвечает за дорожную сеть района.
Геннадий Насевич, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На Карбышева под флагами Либерально-демократической партии подписи собирают за нового лидера движения Олега Гайдукевича. В 108-м столичном округе выдвиженца хорошо знают как юриста и милиционера. А вот за статус парламентария ему придется побороться, в том числе с сотней однопартийцев.
Олег Гайдукевич, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Многочисленно на предстоящих выборах также представлена Партия труда и справедливости. Бороться за депутатское кресло решили 50 выдвиженцев. Свои шансы на победу они могут увеличить сразу несколькими способами: опираясь и на народную поддержку, и на партийное плечо.
Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии труда и справедливости:
В действующем депутатском составе три представителя РПТС и столько же парламентариев, выдвигавшихся от Белорусской патриотической партии. Продлить свои полномочия и на седьмой созыв планирует лидер «патриотов» Николай Улахович.
Николай Улахович, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Белорусской патриотической партии:
К слову, почти 24 % от общего количества инициативных групп в стране зарегистрированы партийными кандидатами. Несмотря на то, что сбор подписей для них необязателен, это своеобразная инвестиция в будущее. 17 октября для потенциальных депутатов начнется предвыборная агитация. Говорить о своих целях и планах с уже знакомыми избирателями можно будет не скромничая.
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Новости Беларуси. Чуть больше недели остается до начала регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей. Подача документов завершится 7 октября, а уже 17...
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