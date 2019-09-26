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Минчанин поссорился с таксистом и повредил его автомобиль

27.09.2019 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске мужчина поссорился с водителем такси и повредил его авто. 

По информации ГУВД Мингорсиполкома, был задержан 36-летний минчанин, который повредил автомобиль Opel. 

Об этом правоохранителям сообщил водитель такси.  

Мужчина был задержан. Он пояснил, что возвращался домой после посещения увеселительного заведения и поссорился с таксистом. Свою злость пассажир решил сорвать на автомобиле – мужчина повредил переднюю боковую дверь, правое боковое зеркало и ручку передней боковой пассажирской двери. Удары он наносил ногами.  

Минчанин поссорился с таксистом и повредил его автомобиль
Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.  

Ранее фигурант был судим за хулиганство.  

Действия мужчины могут быть квалифицированы по статье «Хулиганство» УК РБ.  

Материалы проверки переданы в Партизанский (г. Минска) районный отдел СК РБ для дачи правовой оценки действиям фигуранта.  

В Минске женщина из мести поцарапала машину бывшего сожителя (здесь подробнее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске мужчина поссорился с водителем такси и повредил его авто.  По информации ГУВД Мингорсиполкома, был задержан 36-летний минчанин, который...
 
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