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Минчанин поссорился с таксистом и повредил его автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске мужчина поссорился с водителем такси и повредил его авто.
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Об этом правоохранителям сообщил водитель такси.
Мужчина был задержан. Он пояснил, что возвращался домой после посещения увеселительного заведения и поссорился с таксистом. Свою злость пассажир решил сорвать на автомобиле – мужчина повредил переднюю боковую дверь, правое боковое зеркало и ручку передней боковой пассажирской двери. Удары он наносил ногами.
Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Ранее фигурант был судим за хулиганство.
Действия мужчины могут быть квалифицированы по статье «Хулиганство» УК РБ.
Материалы проверки переданы в Партизанский (г. Минска) районный отдел СК РБ для дачи правовой оценки действиям фигуранта.
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Новости Беларуси. В Минске мужчина поссорился с водителем такси и повредил его авто. По информации ГУВД Мингорсиполкома, был задержан 36-летний минчанин, который...
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