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В Добрушском районе обрушилась конструкция на горно-обогатительном комбинате

27.09.2019 18:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Добрушском районе на комбинате обрушилась конструкция.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем 27 сентября. Спасатели получили сообщение об обрушении конструкции на горно-обогатительном комбинате филиала ОАО «Гомельстекло» в агрогородке Луговец-Калинино.  

Оказалось, что обрушился пролет галереи по подаче песка длиной 25 метров.  

В Добрушском районе обрушилась конструкция на горно-обогатительном комбинате
Фото: МЧС

Никто не пострадал. Технический процесс комбината был остановлен.  

Устанавливается причина случившегося.  

На неделе в Миорах из-за выброса аммиака на предприятии эвакуировали школу – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Добрушском районе на комбинате обрушилась конструкция.   По информации МЧС, происшествие случилось днем 27 сентября. Спасатели получили...
 
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