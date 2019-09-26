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В Добрушском районе обрушилась конструкция на горно-обогатительном комбинате
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Добрушском районе на комбинате обрушилась конструкция.
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Оказалось, что обрушился пролет галереи по подаче песка длиной 25 метров.
Никто не пострадал. Технический процесс комбината был остановлен.
Устанавливается причина случившегося.
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Новости Беларуси. В Добрушском районе на комбинате обрушилась конструкция. По информации МЧС, происшествие случилось днем 27 сентября. Спасатели получили...
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