ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии очередной скандал с обманом туристов: 430 евро за две тарелки спагетти

27.09.2019 19:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Италии произошел очередной инцидент с обманом туристов в ресторане - два японских туриста получили счет на 429,90 евро за две тарелки спагетти с рыбой и воду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Недовольные туристы поделились своей историей на сайте Tripadvisor и опубликовали чек из ресторана, в котором общая сумма за еду и напитки составила 349,80 евро и была добавлена плата за обслуживание в размере 80 евро.



По словам туристов, они заказали тарелку с морепродуктами, в меню ее цена составляла 6,5 евро за 100 грамм. В итоге им выставили счет, сообщив, что их заказ весил 4,8 кг. Туристы уверяют, что там не могло быть более 2 кг.

Туристы обедали в ресторане Antico Caffè di Marte в центре Рима около знаменитого Замка Святого Ангела.

Столкнувшись со штормом критики, его владельцы сообщили итальянской ежедневной газете Corriere de la Sera, что в их "меню цены указаны понятно, а туристы заплатили такую цену, потому что они заказали не только спагетти, но и свежую рыбу".

В последние годы Италия регулярно попадает в заголовки международных новостей из-за случаев обманов туристов в ресторанах.


Ранее в Риме туристы заплатили 81 евро за два гамбургера и три кофе, 1100 евро на четверых в одном из ресторанов Венеции, 25 евро за один конус мороженого во Флоренции, и 42 евро за три мороженных возле фонтана Треви в итальянской столице.

Местные власти уже начали реагировать на подобные случаи, например, в случае упомянутого венецианского ресторана штраф составил более 10 000 евро.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Италии произошел очередной инцидент с обманом туристов в ресторане - два японских туриста получили счет на 429,90 евро за две тарелки спагетти с рыбой и воду.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставка цветов прошла в отделении дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика