ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Brexit: переговоры между ЕС и Британией снова завершились безрезультатно

27.09.2019 19:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Встреча между представителями Еврокомиссии и Великобритании относительно Brexit вновь завершились безрезультатно.

Как сообщает "Европейская правда", такой вывод можно сделать из сообщения на сайте Еврокомиссии.

Переговоры проходили в Брюсселе между главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и британским министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.

"Мишель Барнье подчеркнул, что в Соглашении о выходе необходимо иметь полностью оперативное решение, позволяющее избежать жесткой границы на острове Ирландия, защитить экономику всего острова и целостность Единого рынка", - говорится в сообщении.

"ЕС остается открытым и готов рассмотреть любые выполнимые и юридически действующие предложения, которые отвечают всем этим целям", - отметили в Еврокомиссии.


Как известно, Европейский Союз настаивает на том, чтобы пограничный контроль был установлен вдоль ирландской границы, если Великобритания оставит блок без соглашения, и британское правительство будет отвечать за это.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон отверг возможность введения так называемого backstop - временной отсрочка введения таможенного и пограничного контроля между двумя Ирландии.

Он настаивает на введении "альтернативных договоренностей", которые предусматривали бы технические решения, благодаря которым можно было бы избежать проверок на границе, но одновременно контролировать перемещение товаров и транспорта через границу.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча между представителями Еврокомиссии и Великобритании относительно Brexit вновь завершились безрезультатно.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Заместитель премьер-министра прибежал бледный в Дом правительства». Мясникович о митингах 90-ых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика