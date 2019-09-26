Блогер Паук пытается взыскать 25 тысяч рублей морального вреда у милиции

Против видеофиксации судебного процесса были представители милиции: начальник уголовного розыска Октябрьского РОВД Михаил Шилович и юрист из УВД Гомельского облисполкома Валентина Родионова. В то же время удовлетворено ходатайство, чтобы интересы Андрея Паука в суде, помимо жены Ольги, представлял еще и член ОО «БАЖ», юрист Леонид Судаленко.

Ходатайство истца Паука на проведение видеофиксации рассмотрения дела судья Владимир Василевский отклонил, хотя блогер объяснял, почему это важно в белорусских реалиях: когда протоколы судебных заседаний пишутся вручную, а суды зависимы от власти.

Во время регистрации некоторые правозащитники и блогеры выразили свое удивление дежурному милиционеру: у них он требует документы, записывает в журнал посещения, а трое молодых людей в штатском прошли пост без какой-либо проверки и регистрации. Как выяснилось, это были Илья Дробов, Михаил Попруга и Александр Найшулер - как раз те сотрудники милиции, которые 20 марта задержали Паука, когда он был дома с малолетней дочерью, надели на него наручники и забрали в участок на пять с половиной часов. В суд они пришли в качестве свидетелей. На требование правозащитников милиционеров-свидетелей наконец зарегистрировали.

Истец подтвердил свои требования

Андрей Паук полностью подтвердил свои требования к Октябрьскому районному отделу милиции на денежную компенсацию морального вреда. Его представитель Судаленко добавил, что, несмотря на предыдущие многочисленные обращения в милицию и органы прокуратуры, Паук не получил вразумительного ответа о тех "достаточных основаниях", согласно которым он был задержан, а в его квартире сделан обыск с изъятиями компьютеров и другой техники. Против Андрея завели уголовное дело, хотя никаких доказательств того, что именно он отправлял сообщение о минировании райисполкома, милиция не представила.





Ответчики иск не признали. Валентина Родионова обращала внимание суда, что Андрей Паук не обжаловал ни постановление на задержание, ни протоколы обыска, ни применение спецсредств - наручников.





"Чтобы требовать компенсации морального вреда, должна быть соблюдена процедура обжалования тех нормативных документов, в основе которых лежит, как вы говорите, незаконность. Должен быть документ о том, что деятельность органов милиции была незаконной", - заявляла Родионова.





Леонид Судаленко в свою очередь заметил, что сказанное представителем областной милиции это право, а не обязанность истица:





"Мой доверитель самостоятельно выбирает те правовые инструменты, которые действуют в Беларуси, ради защиты своего права. Андрей Паук считает, что у сотрудников милиции не было достаточных оснований, которые перечислены в Уголовно-процессуальном кодексе, для проведения обыска, а тем более для задержания ".





Ремарки Родионовой не раз вызывали шум удивления в зале, и она обращалась к судье, чтобы тот обеспечивал тишину.





"Не принимал решения, а только писал постановление"

Так заявил в суде допрошенный в качестве свидетеля оперуполномоченный уголовного розыска Октябрьского РОВД, старший лейтенант милиции Илья Дробов. Из объяснений выглядело, что в квартиру блогера Паука Дробов с коллегой Михаилом Попругой и водителем приехали, ведь в отдел поступило сообщение из Гомельского управления МЧС о минировании здания райисполкома. Под сообщением значились электронный адрес и номер телефона Паука. Самого сообщения милиционеры не видели, действовали согласно распоряжению дежурного РОВД. Решение о задержании Дробов приняли тогда, когда Андрей Паук вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице, как будто не реагируя на сотрудников милиции.





- И я вам не говорил, что у меня малолетняя дочь осталась одна в квартире? - спросил Паук у свидетеля.





- Нет, не было. Вы говорили по телефону и стали спускаться по лестнице вниз. Я был убежден, что это попытка спрятаться, - заявил Дробов.





Блогер ходатайствовал посмотреть часть стрима, который он вел в день задержания. Как раз видео зафиксировало его обращение к милиционерам.





Прослушивание аудиозаписи разговора Андрея Паука с дежурным Гомельского управления МЧС обнаружила еще одну интересную деталь "минирования" райисполкома. На вопрос Паука, когда поступило электронное сообщение о минировании, служащий МЧС дважды повторил: "18:03 в 18:03".





Комментируя указанную дату, Андрей Паук выразил большое сомнение в существовании настоящего сообщения о минировании Октябрьского райисполкома.





Леонид Судаленко обратил внимание суда на противоречие показаний оперуполномоченному Моисеенко в суде и в процессуальном документе, которым является им же подписано постановление на задержание Андрея Паука. В ней, в частности, утверждается: Паук "обоснованно подозревается в том, что 20:03. 2019 около 9.00 - 9:30 часов умышленно, с целью принятия мер реагирования со стороны государственных органов, совершил заведомо ложное электронное сообщение на электронную почту gomel@mchs.gov.by Министерства по чрезвычайным ситуациям о подготовке террористического акта ...".





"Сына хотят уничтожить"

Накануне слушания судебного дела о взыскании с милиции морального вреда за необоснованное обвинение в минировании зданий государственных учреждений, блогер Паук в Viber получил анонимную угрозу якобы с Филиппин, из номера телефона +639106374342. Неизвестное лицо советует блогеру "закрыть рот" и сказать силовикам "спасибо, что ничего не подбросили" во время обыска.





В суде присутствовала мать Андрея Паука.





"Я бросилась на его поддержку. Ночами не сплю из-за этих провокаций. Мне уже люди в Октябрьском говорят, что сына просто хотят уничтожить физически. И Ольгу, жену Андрея, оскорбляют. Даже в местной газете статейки появляются. Ко мне корреспондентка приезжала. Так я спрашивала: "Зачем это делается?" А она мне в ответ: "Надо детей воспитывать!" Говорю ей: "А как я их воспитала? Я воспитала их честными людьми. Я сама такая - не люблю подлизываясь, подстраиваться. Такие у меня и дети", - объясняет Зинаида Иосифовна.





Суд продолжит рассмотрения иска блогера Андрея Паука к милиции 8 октября.