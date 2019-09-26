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Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения

27.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения

Около 400 переписчиков, среди которых студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Гродненского государственного аграрного университета, прошли инструктаж по технике безопасности, получили планшеты, сумки и полный перечень инструментов для переписи – хоть сейчас по домам. Но еще до начала кампании перед волонтерами специальная учеба.

Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения
Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения

Для переписи Гродно поделили на 18 переписных участков – это территории, которые охватывают около 19 000 жителей в каждом. В их состав входят 319 счетных, за которыми будут закреплены специально обученные волонтеры. Вместе с другими переписчиками в процессе будут участвовать и 366 студентов гродненских вузов.

Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения

– На студентах лежит большая ответственность, ведь от того, насколько качественно пройдет обучение временного переписного персонала, будут зависеть полученные в ходе переписи итоги. В течение нескольких дней они пройдут теоретический и практический курсы , где изучат, на основании каких нормативных документов проводится перепись населения в Республике Беларусь, и ознакомятся со специальным программным обеспечением, с помощью которого будет осуществляться устный опрос населения, – рассказала Галина Станкевич, заместитель начальника Главного статистического управления Гродненской области.

Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения
Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения
Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения

Так, на первом этапе обучения волонтерам провели инструктаж по технике безопасности, ознакомили с их обязанностями, нормами поведения при опросе населения и организацией рабочего дня, а также заключили соглашение на участие и выдали прописной инструментарий. К слову, журналисты «Гродзенскай праўды» рассмотрели инвентарь переписчиков подробно: ничего сверх меры, все исключительно нужное для работы: сумка со светоотражающим элементом, планшет, удостоверение и необходимые канцтовары. В последующие дни волонтеров познакомят с теорией кампании переписи и затем они уже приступят к практике, в частности, студентов детально покажут, как работать с программным обеспечением на планшете.

Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения
Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения
Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения
Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения
Прошли инструктаж и приступили к обучению: как волонтеры готовятся к переписи населения

Сам обход по закрепленным участкам волонтеры начнут с 21 октября. Посетить надо будет те семьи, которые до этого времени не ответили на вопросы переписного листа через Интернет или стационарный участок.

Для того чтобы оценить точность собранной информации, с 1 по 5 октября часть переписчиков осуществит контрольный обход некоторых адресов. Они будут выбраны рандомно, то есть в случайном порядке, и составят около 10% от общего количества респондентов.

 
Диана СИДОРКЕВИЧ
Фото: автора и Яна ХВЕДЧИНА
https://grodnonews.by/
 
 
Теги: Гродно
 
 
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