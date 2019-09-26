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От Австралии до Кувейта: за прошлый год область посетили туристы из 39 стран (+инфографика)

27.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

От Австралии до Кувейта: за прошлый год область посетили туристы из 39 стран (+инфографика)

Туризм за последние полвека стал одной из самых быстро прогрессирующих отраслей экономики, а у некоторых стран он давно обосновался на первой строчке доходов государства. Впрочем, изначально туристическая отрасль создавалась как альтернатива… пьянству. Британец Томас Кук в 1841 году впервые организовал развлекательную поездку по железной дороге. По его мнению, познавательные способности путешествий могли избавить английских рабочих от пагубной привычки.

От Австралии до Кувейта: за прошлый год область посетили туристы из 39 стран (+инфографика)

Эта идея имела оглушительный успех. Железнодорожные компании, наткнувшись на золотую жилу, тотчас сделали Куку скидку, чтобы его туристические поездки могли позволить себе и не самые обеспеченные слои населения. За 50 лет услугами туристического агентства «Томас Кук и сын» воспользовались более трех миллионов человек.

От Австралии до Кувейта: за прошлый год область посетили туристы из 39 стран (+инфографика)

Теперь туристические организации связывают не просто разные уголки страны, а весь мир. 27 сентября большинство стран мира отмечают Всемирный день туризма. В этом году девизом праздника стал слоган «Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех».

Беларусь также входит в число стран, которые отмечают этот день. В последние несколько лет в Гродненской области из-за безвизового режима поток иностранных туристов вырос в разы. Например, в 2018 году наш регион посетили более 90 000 туристов из соседних стран: как из Литвы, Польши, Латвии и России, так и из Германии, Италии, Франции и Чехии. С помощью туристических организаций в нашу область приезжают и туристы из таких далеких стран, как Австралия, Канада, Мексика и Кувейт.

От Австралии до Кувейта: за прошлый год область посетили туристы из 39 стран (+инфографика)

Сами белорусы тоже охотно занимаются туризмом, причем не только ездят отдыхать за рубеж, но и путешествуют по родному краю. Согласно статистике, наши здравницы пользуются большой популярностью: почти 113 тысяч человек воспользовались услугами санаторно-курортных и оздоровительных организаций, из них четверть – гости из других стран.

От Австралии до Кувейта: за прошлый год область посетили туристы из 39 стран (+инфографика)

Погреться на солнышке в Шарм-эль-Шейхе, Анталье или Золотых Песках в минувшем году решили 38 тысяч жителей Гродненщины. Традиционно белорусы колеблются между Египтом, Турцией, Украиной или Болгарией, однако находятся и те, кто набившим оскомину курортным городкам предпочитает кубинские берега, просторы саванны Кении и Танзании, а также не прочь взглянуть на мадагаскарских лемуров.

Виктор МОХАНЬ
https://grodnonews.by/
 
 
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