От Австралии до Кувейта: за прошлый год область посетили туристы из 39 стран (+инфографика)

Источник материала: Вороновская газета





Туризм за последние полвека стал одной из самых быстро прогрессирующих отраслей экономики, а у некоторых стран он давно обосновался на первой строчке доходов государства. Впрочем, изначально туристическая отрасль создавалась как альтернатива… пьянству. Британец Томас Кук в 1841 году впервые организовал развлекательную поездку по железной дороге. По его мнению, познавательные способности путешествий могли избавить английских рабочих от пагубной привычки.





Эта идея имела оглушительный успех. Железнодорожные компании, наткнувшись на золотую жилу, тотчас сделали Куку скидку, чтобы его туристические поездки могли позволить себе и не самые обеспеченные слои населения. За 50 лет услугами туристического агентства «Томас Кук и сын» воспользовались более трех миллионов человек.





Теперь туристические организации связывают не просто разные уголки страны, а весь мир. 27 сентября большинство стран мира отмечают Всемирный день туризма. В этом году девизом праздника стал слоган «Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех».

Беларусь также входит в число стран, которые отмечают этот день. В последние несколько лет в Гродненской области из-за безвизового режима поток иностранных туристов вырос в разы. Например, в 2018 году наш регион посетили более 90 000 туристов из соседних стран: как из Литвы, Польши, Латвии и России, так и из Германии, Италии, Франции и Чехии. С помощью туристических организаций в нашу область приезжают и туристы из таких далеких стран, как Австралия, Канада, Мексика и Кувейт.





Сами белорусы тоже охотно занимаются туризмом, причем не только ездят отдыхать за рубеж, но и путешествуют по родному краю. Согласно статистике, наши здравницы пользуются большой популярностью: почти 113 тысяч человек воспользовались услугами санаторно-курортных и оздоровительных организаций, из них четверть – гости из других стран.





Погреться на солнышке в Шарм-эль-Шейхе, Анталье или Золотых Песках в минувшем году решили 38 тысяч жителей Гродненщины. Традиционно белорусы колеблются между Египтом, Турцией, Украиной или Болгарией, однако находятся и те, кто набившим оскомину курортным городкам предпочитает кубинские берега, просторы саванны Кении и Танзании, а также не прочь взглянуть на мадагаскарских лемуров.

Виктор МОХАНЬ https://grodnonews.by/