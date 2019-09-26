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Возможность введения общенационального экзамена после окончания школы до конца года обсудят в Беларуси

27.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Возможность введения общенационального экзамена после окончания школы до конца года обсудят в Беларуси

Буквально за несколько дней до начала нынешнего учебного года заявил об этом министр образования Игорь Карпенко. Предусмотрев родительские переживания за ребят, которым в этом году предстоят вступительные экзамены, глава ведомства четко обозначил: изменения в любом случае не будут внедряться внезапно.

Возможность введения общенационального экзамена после окончания школы до конца года обсудят в Беларуси

– Нельзя, например, итоговую аттестацию в школе объявлять в год этой аттестации. Мы дадим какие-то временные рамки, чтобы школьники могли подготовиться к той форме аттестации, которая будет проходить в школе, либо к тем изменениям, которые будут в правилах приема в высшие учебные заведения, – отметил Игорь Карпенко.

Сегодня на пороге выпуска из одиннадцатого класса школьники пишут изложение по белорусскому или русскому языкам, а вплотную подойдя к поступлению в вуз – тест. Аналогична ситуация с контрольной по математике до школьного выпускного, и вступительным экзаменом-тестом практически сразу после него. В недавнем прошлом и сама выпускница. В привычной уже на протяжении многих лет последовательности сдавала все эти экзамены. Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что эти формы контроля знаний требуют разной подготовки. Не отрицают этого и педагоги, а учащиеся выпускных классов из года в год убеждаются в этом сами.

– Благодаря возможности введения общенационального экзамена школьники только выиграют, особенно нацеленные на отличный результат. Ведь совмещение школьного экзамена и централизованного тестирования создаст резерв времени и разгрузит школьников: один экзамен – одна стратегия подготовки. А это значит можно добиться большего, – делится размышлениями по этому поводу директор гродненской гимназии №2 Валентина Садовничая.

Возможность введения общенационального экзамена после окончания школы до конца года обсудят в Беларуси

– При таком подходе выпускники школ одновременно с аттестатом о ее окончании получат сертификаты для поступления в высшие учебные заведения. Конечно, такое нововведение возможно при всестороннем и масштабном информировании учащихся и их законных представителей. Предшествовать этому будет, в том числе серьезная правовая и методическая подготовка педагогов, – добавляет директор Новоельнянской средней школы Марина Лошковская.

А родители будущих выпускников тем временем отмечают, что нельзя сбрасывать со счетов в этом вопросе и фактор волнения.

– Для старшего сына выпускные и вступительные экзамены – давно пройденный этап, но насколько это волнительно, помнится до сих пор. Это ведь тоже в определенной степени влияет на результат, – продолжает тему мама учащейся старших классов одной из школ областного центра. – Возможность введения экзамена, который будет совмещать в себе и выпускной, и вступительный, минимум вдвое сократит фактор волнения.

Возможность введения общенационального экзамена после окончания школы до конца года обсудят в Беларуси

Если продолжать тему возможного введения общего экзамена в Беларуси, у школьников может стать больше времени для увлечения предметами с целью участия в олимпиадах и покорения олимпиадных вершин. Не раз побеседовав с педагогами, которые рассказывают пусть не о самой простой, но об увлекательной подготовке к олимпиадам по учебным предметам, могу сказать, что большинство из них солидарны в следующем: опыт олимпиадной подготовки даже в одном предмете учит ребят с таким же усердием открывать новые двери в других.

– Популярность олимпиадного движения сегодня очень высока. Увлечены им в основном педагоги и дети, которые бесконечно влюблены в свой предмет. Для школьников успех в этом деле значительно увеличивает шансы поступить в престижный вуз, ведь победа в олимпиаде – это, по сути, пропуск в университет без экзаменов. Но это не единственный плюс. Готовясь к олимпиадам, ребята не только превышают предметную отметку в 10 баллов, но и учатся делать усилия над собой. А этот навык, как показывает практика, полезен не только во время учебы, – отмечает начальник отдела общего среднего и дошкольного образования главного управления образования облисполкома Светлана Ковалевская.

То, что в школе сегодня дают необходимую базу знаний, – неоспоримый факт. Учебные программы регулярно совершенствуются и соответствуют актуальным здесь и сейчас требованиям времени. И все же одним из самых важных для каждого уже на пороге взрослой жизни остается умение рассуждать и самостоятельно приходить ко многим из уже сформулированных мыслей. Важно не просто иметь в багаже безусловные знания, но и уметь динамично их применять. Эта задача как одна из главных всегда транслируется перед системой образования.

Возможность введения общенационального экзамена после окончания школы до конца года обсудят в Беларуси

То, насколько преуспевают в этом наши школьники, совсем скоро продемонстрируют первые результаты их тестирования по международной программе оценки качества знаний PISA. Эта программа помогает выявить, насколько ученик способен использовать полученные знания на практике. Гродненщину в апреле 2018 года в ней представляли учащиеся более 30 школ области, а первые итоги станут известны в декабре.

Поднимается сегодня и вопрос возможного изменения правил приема в вузы. Речь идет главным образом о необходимости расширения практики внутренних экзаменов. Сегодня это актуально при поступлении на ряд творческих и, конечно, спортивных специальностей. Но когда речь идет, к примеру, о лингвистических, показывает ли тест уровень владения иностранным языком полностью? Его письменной стороной – безусловно, но то, как вчерашний школьник владеет устной речью, фонетикой, оценить в таком случае, согласитесь, сложно.

Все точки над «і» в этом и других вопросах планируется расставить на специальном совещании, которое пройдет у Президента до конца года.

Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
 
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Буквально за несколько дней до начала нынешнего учебного года заявил об этом министр образования Игорь Карпенко. Предусмотрев родительские переживания за ребят,...
 
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