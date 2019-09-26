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В Мстиславле прошёл легкоатлетический кросс
27.09.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В рамках круглогодичной спартакиады среди организаций района в канун Дня города на Кургане Славы был проведён легкоатлетический кросс. Участие в нём приняли организации, предприятия и учреждения образования района.
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В рамках круглогодичной спартакиады среди организаций района в канун Дня города на Кургане Славы был проведён легкоатлетический кросс. Участие в нём приняли...
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