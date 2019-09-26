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Глава МИД Беларуси призвал ООН сохранить мир «в нашем общем доме»
27.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О мире и безопасности говорил в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает телеканал «МИР 24».
«В августе прекратил свое действие
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Владимир Макей рассказал о рисках, которые несет отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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