Глава МИД Беларуси призвал ООН сохранить мир «в нашем общем доме»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О мире и безопасности говорил в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает телеканал «МИР 24».

«В августе прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности . Договор являлся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры и символом окончания холодной войны. Возникла реальная угроза появления таких ракет с полетным временем в несколько минут в различных регионах мира. В том числе в Европе. Это неизбежно повлечет за собой дальнейший рост напряженности, новый виток политической и военной конфронтации, повышение риска ядерного апокалипсиса. Поэтому мы выступаем за безотлагательные совместные действия по сохранению достижений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в нашем общем доме – на европейском континенте», – обратился к коллегам Владимир Макей.