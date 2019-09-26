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Глава МИД Беларуси призвал ООН сохранить мир «в нашем общем доме»

27.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О мире и безопасности говорил в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает телеканал «МИР 24».

«В августе прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договор являлся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры и символом окончания холодной войны. Возникла реальная угроза появления таких ракет с полетным временем в несколько минут в различных регионах мира. В том числе в Европе. Это неизбежно повлечет за собой дальнейший рост напряженности, новый виток политической и военной конфронтации, повышение риска ядерного апокалипсиса. Поэтому мы выступаем за безотлагательные совместные действия по сохранению достижений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в нашем общем доме – на европейском континенте», – обратился к коллегам Владимир Макей.

Как пишет «Коммерсантъ», накануне российский президент Владимир Путин направил лидерам стран НАТО письмо, в котором предложил воздержаться от развертывания ракет средней и малой дальности в Европе и других регионах.
 



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Владимир Макей рассказал о рисках, которые несет отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
 
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