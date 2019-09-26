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Названа причина возвращения Boeing иракских авиалиний в аэропорт Минска

27.09.2019 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самолет иракских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Минск–Багдад, был вынужден спустя час полета вернуться в минский аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа причина возвращения Boeing иракских авиалиний в аэропорт Минска

Как пояснили нам представители компании-перевозчика, такое решение было вызвано техническими неполадками Boeing. Самолет сейчас обследуют специалисты, пассажиры благополучно покинули борт. Никто не пострадал.

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Новости Беларуси. Самолет иракских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Минск–Багдад, был вынужден спустя час полета вернуться в минский аэропорт, сообщили в...
 
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