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Названа причина возвращения Boeing иракских авиалиний в аэропорт Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самолет иракских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Минск–Багдад, был вынужден спустя час полета вернуться в минский аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как пояснили нам представители компании-перевозчика, такое решение было вызвано техническими неполадками Boeing. Самолет сейчас обследуют специалисты, пассажиры благополучно покинули борт. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Самолет иракских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Минск–Багдад, был вынужден спустя час полета вернуться в минский аэропорт, сообщили в...
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