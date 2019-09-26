|
Дирижер Королевского оркестра: составляя список произведений для белорусской публики, консультировался с Кримером
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фестиваль Юрия Башмета начинается с культурной сенсации осени: шедевров классики в исполнении Королевского оркестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минск на один день прилетели первоклассные музыканты из Лондона. Отдельно наземным транспортом были доставлены их уникальные раритетные инструменты. Послушать звездный состав отправилась и наша съемочная группа. На прямую связь со студией из Дворца Республики вышла наша коллега Камилла Шах.
Камилла Шах, корреспондент:
Сегодня решили вечер провести с пользой. Мы очень любим слушать классическую музыку, дома тоже часто включаю детям различные композиции. Так же мы ходим в музыкальную школу, поэтому для нас это будет очень полезно. И, я думаю, незабываемо.
Это на самом деле музыкальное событие. И для тех, кто любит классическую музыку, это здорово. На такие мероприятия обязательно надо ходить.
Лондонскому королевскому оркестру более 70 лет, но в Беларусь он приехал впервые и всего на сутки. Днем 27 сентября прошла большая пресс-конференция с участием дирижера оркестра. Он рассказал, что уже успел немного насладиться видами Минска и даже отведать борща. И что решил непременно вернуться сюда, только уже в качестве туриста.
Стоит сказать, что репертуар оркестра очень богат – чего стоят потрясающие аранжировки Pink Floyd, Queen, ABBA. Но в Минске сегодня прозвучат шедевры мировой классики. Мы поинтересовались у Рафаэля Пайаре, как составлялась программа.
Рафаэль Пайаре, дирижер лондонского Королевского филармонического оркестра:
Отдельно хочется рассказать про музыкальные инструменты. Ранее в СМИ была информация, что в Минск привезут раритетные скрипки, и это правда. Но раскрыть больше подробностей менеджер оркестра отказался, потому что эти инструменты находятся в личной собственности некоторых музыкантов и он просто не имеет права говорить о них. Зато поделился другими деталями.
Джеймс Уильямс, генеральный менеджер лондонского Королевского филармонического оркестра:
Несколько слов стоит сказать и о спонсорах мероприятия, ведь без их вклада культурная жизнь минчан была бы несколько иной. Одним из официальных партнеров международного фестиваля Юрия Башмета выступил БПС-Сбербанк. Почему решили участвовать? Ответ простой – единые ценности. Высокое искусство может изменить жизнь человека, наполнить ее новым смыслом. Ни организаторы фестиваля, ни спонсоры в этом не сомневаются.
Евгения Кильпеляйнен, директор департамента маркетинга и PR БПС-Сбербанка:
В 2019 году фестиваль продлится до 12 октября. За это время в Минске пройдет серия концертов, в том числе Бэби-концерт в Верхнем городе для беременных женщин и мам с малышами и ночь классики в метро. В общем, следите за афишей и новостями на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дирижер Королевского оркестра: составляя список произведений для белорусской публики, консультировался с Кримером
Новости Беларуси. Фестиваль Юрия Башмета начинается с культурной сенсации осени: шедевров классики в исполнении Королевского оркестра, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)