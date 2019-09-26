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Белорусские власти объявили войну российскому сахару, которым завалены магазины

27.09.2019 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 октября установят предельную минимальную розничную цену на сахар. Эти меры, очевидно, направлены против российской продукции, которая продается в белорусских магазинах дешевле отечественной.

Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 78 минимальная стоимость сахара будет утверждена до конца 2019 года.

Какой именно будет цена, пока неизвестно.


В последние годы белорусские власти не раз были обеспокоены тем, что отечественные сахарные заводы начинают проигрывать конкуренцию дома. Когда в 2018-м Александр Лукашенко поинтересовался, почему так происходит, ему сообщили, что российские предприятия меньше платят за энергоресурсы и пользуются налоговыми преференциями.

Месяц назад главе Беларуси доложили о демпинге со стороны соседей, которые предлагают на сахар цену примерно на 50 копеек за килограмм ниже.
 
 
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С 1 октября установят предельную минимальную розничную цену на сахар. Эти меры, очевидно, направлены против российской продукции, которая продается в белорусских...
 
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