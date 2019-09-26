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По следам принцессы Дианы. Принц Гарри прошел по минному полю в Анголе

27.09.2019 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Принц Гарри прошел по частично разминированному полю в Анголе. То же самое 22 года назад сделала его мать, принцесса Диана, — в рамках кампании за запрещение производства и использования противопехотных мин, которые убивают и калечат мирное население долгие годы после войн.

На герцоге Сассекском были бронежилет и защитная маска. У его матери была такая же экипировка на знаменитых фотографиях 1997 года, пишет ВВС.


Фото: Reuters

Принц Гарри прошел по территории бывшей военной базы рядом с городом Дирико и произвел там контролируемый взрыв одной из мин. Перед этим его проинструктировали на предмет безопасности: идти только по размеченным тропинкам, ни к чему не прикасаться и не бежать.

Саперы из благотворительной организации Halo Trust работают в этом районе с августа. Они надеются полностью очистить территорию военной базы от мин к концу октября.

Halo Trust была образована в Британии в 1988 году и занимается обезвреживанием боеприпасов в странах, пострадавших от военных конфликтов. Логотип этой организации был на бронежилете принцессы Дианы во время ее знаменитой «прогулки».

В своей речи принц Гарри поблагодарил Halo Trust за то, что организация помогает местным жителям «обрести мир».

«Противопехотные мины — это незаживающий шрам войны. Обезвреживая их, мы можем помочь местным сообществам обрести мир, а мир приносит новые возможности», — сказал он.


Фото: Reuters

После гражданской войны 1975−2002 годов Ангола остается одной из самых заминированных территорий в мире, и для того, чтобы избавить страну от этого наследия, необходимы международные усилия, подчеркнул принц Гарри.

Минирование территорий стало распространенной военной тактикой в 1960-е годы, и сейчас противопехотные мины представляют угрозу для мирного населения примерно в 60 странах.

Оттавский договор после «прогулки» принцессы Дианы

По данным организации Landmine Monitor, в 1999—2017 годах от мин погибли или получили увечья 120 тысяч человек. 87 процентов пострадавших были мирными жителями, почти половина из них — дети.



Тот факт, что заметные публичные фигуры — такие как принц Гарри — привлекают внимание к проблеме, имеет огромное значение, уверена представитель Halo Trust Камилль Уоллен.


По ее словам, в 1997-м акция принцессы Дианы «трансформировала жизнь людей, которые каждый день живут рядом с минами, они почувствовали, что их услышали».

Кампания, к которой присоединилась Диана незадолго до своей смерти, призывала к полной остановке производства мин. Через несколько месяцев после ее смерти 122 страны подписали Оттавcкий договор — конвенцию, запрещающую использование, производство, хранение и перевозку противопехотных мин.


Фото: Reuters

Приезд же принца Гарри послужил напоминанием о том, что проблема заминированных территорий сохраняется, подчеркнула Камилль Уоллен из Halo Trust.

Принц Гарри также посетил то самое бывшее минное поле, по которому прошла его мать в 1997 году. «Теперь это совершенно иное место. Раньше там был заросший пустырь, а сейчас бурлит жизнь. Там дома, школы и магазины», — добавила она.

Слова поддержки Грете Тунберг

Принц Гарри продолжает свое 10-дневное турне по югу Африки. В четверг в Ботсване он помог высадить деревья и, говоря о проблеме климатических изменений, выразил поддержку шведской активистке Грете Тунберг. Он также назвал тревожным то, что некоторые люди отрицают научные факты.

«Во главе с Гретой дети мира протестуют. Мы бежим наперегонки со временем и проигрываем. Все это знают», — сказал принц Гарри.

«Не знать об этом просто нельзя. И самое тревожное — я уверен, что никто на этом свете не может отрицать научные факты».

Ранее принц Гарри с супругой Меган посетили район Кейптауна с самым высоким уровнем преступности, где герцогиня Сассекская говорила о чудовищной статистике домашнего насилия в ЮАР. Она выразила поддержку местным жителям не только как член королевской семьи, но и как «темнокожая женщина и сестра».
 
 
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Принц Гарри прошел по частично разминированному полю в Анголе. То же самое 22 года назад сделала его мать, принцесса Диана, — в рамках кампании за запрещение...
 
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