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Лукашенко оценил натуральность белорусской косметики
27.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Только белорусской косметикой пообещал пользоваться Александр Лукашенко. Об этом президент сказал во время посещения столичного предприятия по производству косметических средств. Как в республике развивают отрасль – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Ольги Забелич.
На предприятии все делают сами – от разработки рецептуры до дизайна упаковки и запуска в продажу. Выпускают около двух тысяч средств. Каждый год линейку пополняют полторы сотни наименований. Косметика качественная и недорогая.
В своем ценовом сегменте косметика конкурирует с западными образцами. Ингредиенты для кремов, шампуней и гелей закупают у лучших зарубежных производителей. Многое заменяют белорусским. Например, сами получают экстракты целебных трав, которые добавляют в продукт.
Средства для красоты экспортируют в 30 стран. В прошлом году вышли на рынок Канады, Пакистана и Бахрейна. Александр Лукашенко тоже продукцию оценил и пообещал, что теперь
Предприятию 30 лет, там работают около 700 человек. Средняя зарплата близка к тысяче долларов. Александр Лукашенко остался доволен увиденным. Сказал, что это – тот самый образец бизнеса, который должен быть в Беларуси.
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Предприятие экспортирует свои средства для красоты и гигиены в 30 стран. Президент пообещал отныне пользоваться только отечественной косметикой.
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