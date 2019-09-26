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Лукашенко оценил натуральность белорусской косметики

27.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Только белорусской косметикой пообещал пользоваться Александр Лукашенко. Об этом президент сказал во время посещения столичного предприятия по производству косметических средств. Как в республике развивают отрасль – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Ольги Забелич.

На предприятии все делают сами – от разработки рецептуры до дизайна упаковки и запуска в продажу. Выпускают около двух тысяч средств. Каждый год линейку пополняют полторы сотни наименований. Косметика качественная и недорогая.

В своем ценовом сегменте косметика конкурирует с западными образцами. Ингредиенты для кремов, шампуней и гелей закупают у лучших зарубежных производителей. Многое заменяют белорусским. Например, сами получают экстракты целебных трав, которые добавляют в продукт.

«У нас сегодня на вооружении самые современные технологии в производстве косметики, которые только существуют в мире. Что очень важно – мы сами готовим свои ингредиенты и стремимся, чтобы наша косметика все больше приближалась к натуральной», – отметил генеральный директор предприятия Виктор Терещенко.

Средства для красоты экспортируют в 30 стран. В прошлом году вышли на рынок Канады, Пакистана и Бахрейна. Александр Лукашенко тоже продукцию оценил и пообещал, что теперь будет пользоваться только отечественной.

«Всю импортную выкидывайте и поставьте, что мне надо. Эта косметика сделана из местного сырья», – сказал президент Беларуси.

Предприятию 30 лет, там работают около 700 человек. Средняя зарплата близка к тысяче долларов. Александр Лукашенко остался доволен увиденным. Сказал, что это – тот самый образец бизнеса, который должен быть в Беларуси.



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Предприятие экспортирует свои средства для красоты и гигиены в 30 стран. Президент пообещал отныне пользоваться только отечественной косметикой.
 
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