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Школьники Слуцка вошли в число победителей олимпиады БНТУ
27.09.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Учащиеся средней школы №11 города Слуцка вошли в число победителей V открытой олимпиады обучающихся «Шаг к инновациям», организованной Белорусским национальным техническим университетом.
Елизавета Гринюк и Тимофей Стамбовский под руководством молодого инициативного учителя физики Дмитрия Валерьевича Чернова завоевали дипломы II степени по направлению «Робототехника и интеллектуальные системы».
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Учащиеся средней школы №11 города Слуцка вошли в число победителей V открытой олимпиады обучающихся «Шаг к инновациям», организованной Белорусским национальным...
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