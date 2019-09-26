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Школьники Слуцка вошли в число победителей олимпиады БНТУ

27.09.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Школьники Слуцка вошли в число победителей олимпиады БНТУ

Учащиеся средней школы №11 города Слуцка вошли в число победителей V открытой олимпиады обучающихся «Шаг к инновациям», организованной Белорусским национальным техническим университетом.

Елизавета Гринюк и Тимофей Стамбовский под руководством молодого инициативного учителя физики Дмитрия Валерьевича Чернова завоевали дипломы II степени по направлению «Робототехника и интеллектуальные системы».


Slutsk-Gorod.by
Фото: БНТУ

 
 
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Учащиеся средней школы №11 города Слуцка вошли в число победителей V открытой олимпиады обучающихся «Шаг к инновациям», организованной Белорусским национальным...
 
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