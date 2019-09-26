|
Динара Алимбекова: «Я уже готова стрелять четыре нуля и буду от себя это требовать в сезоне»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по летнему биатлону спортсмены разыграли комплекты наград в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У мужчин победа досталась Максиму Воробью: на двух огневых рубежах он допустил всего один промах. Вторая позиция у Антона Смольского, он проиграл победителю гонки всего четыре секунды. Дополнил пьедестал почета Роман Елетнов.
У женщин в тройку лучших по итогам спринта попали только представительницы национальной команды. Первой стала олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, второй Елена Кручинкина, третьей Анна Сола.
Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка:
Ребята завершают летний сезон и уже в октябре вся национальная команда из 13 человек (шесть женщин и семь мужчин) отправится для проверки сил сначала в российскую Тюмень, а после в финскую Контиолахти.
Василий Лещенко, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:
28 сентября в «Раубичах» спортсмены разыграют награды в гонках преследования. Первые на старт выйдут мужчины и юниоры. Соревнования начнутся в 09:45.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по летнему биатлону спортсмены разыграли комплекты наград в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)