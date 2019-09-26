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Динара Алимбекова: «Я уже готова стрелять четыре нуля и буду от себя это требовать в сезоне»

27.09.2019 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по летнему биатлону спортсмены разыграли комплекты наград в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У мужчин победа досталась Максиму Воробью: на двух огневых рубежах он допустил всего один промах. Вторая позиция у Антона Смольского, он проиграл победителю гонки всего четыре секунды. Дополнил пьедестал почета Роман Елетнов.

Динара Алимбекова: «Я уже готова стрелять четыре нуля и буду от себя это требовать в сезоне»

У женщин в тройку лучших по итогам спринта попали только представительницы национальной команды. Первой стала олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, второй Елена Кручинкина, третьей Анна Сола.

Динара Алимбекова: «Я уже готова стрелять четыре нуля и буду от себя это требовать в сезоне»

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка:
В этом межсезонье я уже прошла стрелковую подготовку, можно сказать, с первого сбора по сентябрь. Буду от себя требовать уже больше чистой стрельбы. Это касается больше всего четырех рубежей. Я уже готова стрелять четыре нуля, и буду от себя это требовать в сезоне.

Динара Алимбекова на ЧБ по летнему биатлону в Раубичах: «Я не смогла побороться, как планировалось»

Динара Алимбекова: «Я уже готова стрелять четыре нуля и буду от себя это требовать в сезоне»

Ребята завершают летний сезон и уже в октябре вся национальная команда из 13 человек (шесть женщин и семь мужчин) отправится для проверки сил сначала в российскую Тюмень, а после в финскую Контиолахти.

Динара Алимбекова: «Я уже готова стрелять четыре нуля и буду от себя это требовать в сезоне»

Василий Лещенко, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:
Пока при хорошем состоянии можем рассчитывать на качественное выступление в эстафетах. Ну и некоторые из лидеров, я думаю, будут бороться за тридцатку в Кубке мира. В плане стоит у нас топ-3. Алимбекова, Соло, показали там, Кручинкина, что они сегодня лучшие. Кривко Ирина чуть-чуть приболела.

Динара Алимбекова: «Я уже готова стрелять четыре нуля и буду от себя это требовать в сезоне»

28 сентября в «Раубичах» спортсмены разыграют награды в гонках преследования. Первые на старт выйдут мужчины и юниоры. Соревнования начнутся в 09:45.

Люди в материале: Динара Алимбекова, Василий Лещенко
 
 
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Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по летнему биатлону спортсмены разыграли комплекты наград в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У...
 
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