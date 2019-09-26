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Названы победители республиканского конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси»

27.09.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В этом году лучшие регионы для бизнеса определили по десяти основным номинациям и двум дополнительным. Жюри из экономистов, представителей госорганов и бизнес-ассоциаций назвало лучшие регионы страны по номинациям с наиболее развитой деловой активностью и самыми благоприятными в масштабах страны условиями для развития предпринимательства.

Названы победители республиканского конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси»
Фото: pixabay.com

Второй год подряд лучшей областью для бизнеса в Беларуси стала Минская. Лучшими районами для бизнеса с численностью населения менее 50 тысяч человек определены Брестский, Брагинский, Поставский, Щучинский, Червенский, Горецкий. А номинацию «Лучший город (район) для бизнеса Беларуси — 2019» с численностью населения более 50 тысяч человек взял Лидский район.
Впервые лучшим областным центром для бизнеса в Беларуси стал город Гродно.

Конкурс прошел в двенадцатый раз. С каждым годом он  расширяет диалог бизнеса и власти, повышает активность региональных бизнес-ассоциаций, формирует положительный имидж регионов-победителей и, что немаловажно, определяет проблемы субъектов хозяйствования малого, среднего и крупного бизнеса в разных регионах страны.

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МАЛЫЩИЦ Вероника.

 
Теги: Гродно
 
 
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3В этом году лучшие регионы для бизнеса определили по десяти основным номинациям и двум дополнительным. Жюри из экономистов, представителей госорганов и...
 
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