Названы победители республиканского конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси»

Источник материала: Горецкий вестник

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Второй год подряд лучшей областью для бизнеса в Беларуси стала Минская. Лучшими районами для бизнеса с численностью населения менее 50 тысяч человек определены Брестский, Брагинский, Поставский, Щучинский, Червенский, Горецкий. А номинацию «Лучший город (район) для бизнеса Беларуси — 2019» с численностью населения более 50 тысяч человек взял Лидский район.

Впервые лучшим областным центром для бизнеса в Беларуси стал город Гродно.

Конкурс прошел в двенадцатый раз. С каждым годом он расширяет диалог бизнеса и власти, повышает активность региональных бизнес-ассоциаций, формирует положительный имидж регионов-победителей и, что немаловажно, определяет проблемы субъектов хозяйствования малого, среднего и крупного бизнеса в разных регионах страны.