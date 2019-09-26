В Почетном консульстве Французской Республики в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью Жака Ширака

Источник материала: Виртуальный Брест

В понедельник, 30 сентября в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью бывшего президента Французской республики Жака Ширака.





Оставить запись в книге можно на первом этаже консульства (ул. Гоголя, 48) с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.





Бывший президент Франции умер 26 сентября в окружении близких на 87-м году жизни. Во главе страны он находился 12 лет.





Политика похоронят 30 сентября на кладбище Монпарнас в Париже.





Во Франции в этот день объявлен национальный траур.