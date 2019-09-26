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В Почетном консульстве Французской Республики в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью Жака Ширака

27.09.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В понедельник, 30 сентября в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью бывшего президента Французской республики Жака Ширака.

В Почетном консульстве Французской Республики в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью Жака Ширака

Оставить запись в книге можно на первом этаже консульства (ул. Гоголя, 48) с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

В Почетном консульстве Французской Республики в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью Жака Ширака

Бывший президент Франции умер 26 сентября в окружении близких на 87-м году жизни. Во главе страны он находился 12 лет.

В Почетном консульстве Французской Республики в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью Жака Ширака

Политика похоронят 30 сентября на кладбище Монпарнас в Париже.

В Почетном консульстве Французской Республики в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью Жака Ширака

Во Франции в этот день объявлен национальный траур.

 
Теги: Брест
 
 
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  В понедельник, 30 сентября в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью бывшего президента Французской республики Жака Ширака. Оставить запись...
 
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