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В Почетном консульстве Французской Республики в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью Жака Ширака
27.09.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В понедельник, 30 сентября в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью бывшего президента Французской республики Жака Ширака.
Оставить запись в книге можно на первом этаже консульства (ул. Гоголя, 48) с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Бывший президент Франции умер 26 сентября в окружении близких на 87-м году жизни. Во главе страны он находился 12 лет.
Политика похоронят 30 сентября на кладбище Монпарнас в Париже.
Во Франции в этот день объявлен национальный траур.
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