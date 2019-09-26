ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во время визита на «Витекс» Александр Лукашенко подарил женщинам косметику

27.09.2019 22:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тональниками «Витэкс» пользуются модницы из 32 государств. А знакомы ли белорусские леди с нашей косметикой? Александр Лукашенко поинтересовался предпочтениями главы Администрации и прекрасной полвины президентского пула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А рекомендации пользоваться своим – считай, поручение главы государства. В целях рекламы – подарки сопровождающим лицам по-джентельменски за счет Президента. Так Александр Лукашенко поздравил Наталью Качанову с прошедшим днем рождения.

Во время визита на «Витекс» Александр Лукашенко подарил женщинам косметику

– Наталья Николаевна, что из этого «ай»?
– Вот тушь для ресниц хорошая, хороший вот этот лак для ногтей. Укрепляющая основа вот эта под лак очень хорошая.

Во время визита на «Витекс» Александр Лукашенко подарил женщинам косметику

– В общем, я человек небогатый. Но я хочу (учитывая, что у тебя недавно был день рождения)… ты вот скажи, что женщинам подарить. Недорогое, куда столько женщин!

Во время визита на «Витекс» Александр Лукашенко подарил женщинам косметику

– Пришли. За мой счет, не за твой. Но ты уже по себестоимости продай, а то накрутишь там прибыль.
– Со скидкой, как теперь модно.
– Всем после мероприятия от Президента вручишь тюбик.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тональниками «Витэкс» пользуются модницы из 32 государств. А знакомы ли белорусские леди с нашей косметикой? Александр Лукашенко поинтересовался...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Своё надо использовать». Александр Лукашенко пообещал пользоваться белорусской косметикой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика