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«Своё надо использовать». Александр Лукашенко пообещал пользоваться белорусской косметикой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следуя призыву «переходить на отечественную косметику», Александр Лукашенко решил начать с себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Ты мне должна сказать, что надо, и я обещаю, что никогда – даже если кто-то подарит, я вам тогда передам взамен на это. А то из Японии какую-то гадость, из Израиля, еще откуда-то. Ну, хорошие они люди, но свое надо использовать.
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Новости Беларуси. Следуя призыву «переходить на отечественную косметику», Александр Лукашенко решил начать с себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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