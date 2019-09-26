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Александр Лукашенко о косметике в гостиницах: почему не заставить их покупать нашу продукцию?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси В Беларуси на подъеме туризм. Зачастую шоп-туры гости страны устраивают не только по продовольственным магазинам и трикотажным рядам, едут и за косметикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А на ванных полочках отелей – заморские шампуни. Ну, это пока.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему нашу продукцию… не заставить их, откровенно скажу, покупать нашу продукцию? Если большие объемы, так он и скидку сделает, и будет ценовой сегмент тот же. Но, конечно, он взятку не даст.
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Новости Беларуси В Беларуси на подъеме туризм. Зачастую шоп-туры гости страны устраивают не только по продовольственным магазинам и трикотажным рядам, едут и за...
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