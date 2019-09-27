В Гродно прошел отборочный этап олимпиады школьников Союзного государства

Источник материала: Вороновская газета





27 сентября 2019 года на базе Гродненского областного института развития образования стартовал отборочный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» по русскому языку и литературе.





Отборочный этап олимпиады состоял из двух туров (написание отзыва и выполнение комплексной работы) и традиционно проводился среди учащихся X–XI классов учреждений общего среднего образования Гродненской области (в 2019 году в отборочном этапе олимпиады на общих основаниях приняла участие одна девятиклассница, которая стала лучшей по итогам проведения отборочного этапа на уровне своего района).

Всего в олимпиаде приняли участие 43 учащихся (40 девочек и 3 мальчика) из 19-ти районов области, увлечённых историей и современным состоянием русского языка, творчеством русских классиков, а также менее известных, но не менее талантливых авторов. Участники с волнением и интересом выполняли сложные, содержательные и одновременно занимательные задания.





По окончании отборочного этапа к кропотливой и непростой работе приступило жюри, состоящее из опытных педагогов-практиков, учителей высшей квалификационной категории и квалификационной категории «учитель-методист», перед которым стоит трудная задача – оценить работы и отобрать 6 наиболее филологически одарённых и амбициозных участников, которые достойно представят Гродненскую область на заключительном этапе олимпиады.

Победители отборочного этапа олимпиады будут награждены дипломами главного управления образования Гродненского облисполкома, лучшие работы участников, не вошедших в состав победителей, также будут отмечены жюри. Окончательные итоги олимпиады будут подведены и станут известны имена победителей уже в понедельник 30 сентября.





К слову, олимпиада школьников Союзного государства проводится в два этапа: отборочный (областной) и заключительный (международный).

Организатором отборочного этапа олимпиады является главное управление образования Гродненского облисполкома и Гродненский областной институт развития образования. Организаторами заключительного этапа являются Министерство образования Республики Беларусь и Министерство просвещения Российской Федерации. Заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства в 2019 году состоится в Республике Беларусь в г. Могилёве в октябре-ноябре.

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