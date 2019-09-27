Александр Лукашенко о производителе косметики «Витэкс»: образец того бизнеса, который нужен в Беларуси

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Александр Лукашенко сегодня в Минске поcетил ЗАО «Витэкс»

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня в Минске косметическое производство ЗАО «Витекс» и дал высокую оценку развитию компании, которая кроме основной деятельности успешно занимается еще и сельхозпроизводством, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это образец того бизнеса, который надо иметь в Беларуси. У него на земле (сельхозпроизводство. — Прим. БЕЛТА), у него основное производство. В Беларуси именно таким образом и надо действовать. Надо многопрофильное иметь производство. Тем более у нас это можно», — сказал глава государства.





Александру Лукашенко подробно доложили о производственной деятельности и перспективах развития ЗАО «Витэкс» и СП «Белита» ООО. Президент ознакомился с процессом производства косметической продукции, ее ассортиментом.





Показатели работы предприятия заслуживают высокой оценки. Средняя заработная плата работников на основном производстве в Минске превышает Br1,9 тыс., а на аграрном производстве в д.Теплень она составляет Br940. На экспорт в прошлом году было поставлено продукции на сумму $45 млн. Ежегодно возрастают объемы производства, в прошлом году — на 7%, расширяются производственные мощности. На предприятии в Минске работают 830 человек, в филиале в Узденском районе — 220, но в следующем году будут дополнительно созданы рабочие места — число работников увеличится до 500, в аграрном секторе заняты более 100 человек.









Сельхозпредприятие в деревне Теплень, которое в свое время являлось убыточным и было передано ЗАО «Витэкс», под грамотным управлением заняло лидирующие позиции в регионе. Например, по надоям молока показатели у него на уровне лучших ферм страны — более 10 т на одну корову. Заложен яблочный сад, из урожая которого изготавливают соки и чипсы. Налажено производство экстрактов трав, есть пчелопасека. Вместе с производством в поселке развивается и социальная сфера. Построено жилье для работников, объекты инфраструктуры.

«Молодцы, предприятие одно из лучших у вас, — похвалил Президент. — Вы уже на крепком фундаменте. Знаете, что и как делать. Я часто вас в пример привожу».

«Нужен результат. Взял убыточное хозяйство — сегодня сам радуется», — добавил глава государства. Как пояснил генеральный директор ЗАО «Витэкс» Виктор Терещенко, наладить стабильную работу сельскохозяйственного предприятия помог в том числе опыт Израиля, где побывал руководитель и перенял некоторые технологии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что решение о передаче отстающих хозяйств под управление частного бизнеса, принятое 15 лет назад, было верным и сейчас это очевидный факт. «Из тех хозяйств, которые мы когда-то закрепили (волна была), только четыре забрали обратно. А так частники хорошо распорядились этими хозяйствами», — сказал он. Таких хозяйств под управлением столичных частных структур насчитывается около 30. Президент считает, что успешный опыт развития аграрного производства ЗАО «Витэкс» следует перенимать и другим организациям, которые имеют подшефные хозяйства. «Возьми за пример, — сказал глава государства, обращаясь к председателю Мингорисполкома. — И заставить всех так работать, как у него».





Президент также потребовал в ближайшее время решить вопрос с оперативным отводом земель для развивающихся сельхозпредприятий. По словам руководителя ЗАО «Витэкс», эта процедура сейчас слишком длительная. «Надоело уже слушать эти претензии, — ответил на это глава государства. — Управляемая страна, а мы не можем решить этот вопрос. Если земля не сельхозназначения, то чего телепаться?». Он поручил разобраться в ситуации и поставить облисполкомы в такие рамки, чтобы они не могли затягивать процесс отвода на срок больше одного месяца.

Речь шла и о том, чтобы обеспечить возможность продавать на одной площадке продукты питания и косметические средства, если они в закрытой упаковке. Например, в магазинах сети «Витэкс» контролирующие органы делают замечания из-за наличия на прилавках косметики и соков собственного производства. «Это бардак полный. Мы уже об этом говорили, наводя порядок на производстве. Чем тюбик с пастой отличается от стеклянной или другой тары?» — сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что приехал специально для того, чтобы посмотреть производство и сделать для себя определенные выводы. «Я тебя в пример всегда привожу как хорошего бизнесмена. Молодец. Люди у тебя очень довольны, особенно отношением», — сказал он, обращаясь к Виктору Терещенко. Президент в этой связи особо подчеркнул роль руководителя и важность решения кадровых вопросов на перспективу. «Я вот на него (руководителя предприятия. — Прим. БЕЛТА) смотрю — сейчас все кричат: «реформа, давай, разгоняй, дели…». Вот, образно говоря, его не будет, кто заменит, чтобы было так хорошо? Не надо кричать, что вот сейчас мы тут все разделим, сломаем и проведем радикальную реформу», — отметил он.

Александр Лукашенко вместе с тем поручил дополнительно поработать над устранением некоторых барьеров, убрать излишний бюрократизм. «Надо снять эти барьеры. Ну что такое — согласовывать месяцами отвод земли. По стране разберитесь», — сказал он.





ЗАО «Витэкс» и СП «Белита» ООО — первые косметические предприятия в Беларуси. На них создан полный цикл производства косметической продукции — от разработки рецептуры до реализации через собственную товаропроводящую сеть.

Вместе с торговыми домами и региональными представительствами предприятия выступают на косметическом рынке как одна большая сеть. В настоящее время продукция поставляется более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых Германия, Польша, Великобритания, Греция, Болгария, Словакия, Италия, Кипр, Чехия, Сербия, страны Балтии. В 2018 году освоены новые рынки: Канада, Пакистан, Бахрейн. В текущем году появились новые регионы, где впервые была представлена продукция «Витэкс»: Вьетнам, Палестина, Афганистан. Ведутся переговоры с Турцией, Нигерией, Коста-Рикой.





Экспорт составляет 59% в общем объеме поставок. Торговая сеть насчитывает более 600 магазинов, отделов и секций. Предприятия предлагают потребителям более 2 тыс. видов косметической продукции.

В 2004 году ЗАО «Витэкс» стало собственником убыточного хозяйства в Узденском районе, и на его базе был создан сельскохозяйственный филиал предприятия. В настоящее время СХК ЗАО «Витэкс» является одним из лидеров среди хозяйств всей Минской области. По различным показателям молочной продуктивности хозяйство неоднократно признавалось лучшим в Беларуси.

Александр Лукашенко пообещал полностью перейти на отечественные косметические средства

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал полностью перейти на косметические средства отечественного производства. Об этом он заявил сегодня, посещая ЗАО «Витэкс», передает корреспондент БЕЛТА.

«Всю импортную (продукцию. — Прим. БЕЛТА) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами. — Прим. БЕЛТА). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать», — сказал глава государства.

Президенту подробно доложили о развитии производства, продемонстрировали широкий спектр выпускаемой продукции. Он попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин какой-то из представленных образцов продукции. Александр Лукашенко подчеркнул, что сувениры оплатит из собственных средств.

Во время посещения предприятия Александр Лукашенко в целом поручил максимально способствовать продажам отечественной косметической продукции как за рубеж, так и не забывать о потенциальных нишах на внутреннем рынке.

Александр Лукашенко напомнил руководству Минска о задачах по озеленению и благоустройству







Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил руководству Минска о задачах по озеленению и благоустройству. Соответствующие дополнительные поручения глава государства дал сегодня во время посещения в столице ЗАО «Витэкс», передает корреспондент БЕЛТА.

«Я заставляю вдоль дорог деревья высаживать, а у него (в Минске. — Прим. БЕЛТА) — я специально проехал по городу — эти откосы — они голые. Люди ходят и на таком откосе обкашивают траву три раза в год. Это затраты. Посадите там кустарники (раз в 3-5 лет подрезал, сформировал, чтобы красивым был, и Минск приобретет другое лицо). Это же витрина. Посадите хотя бы елочки», — сказал глава государства.

Он отметил, что какие-то работы в этом направлении надо провести в течение осени, а за зиму спланировать в целом. «Каждому главе администрации (столичных районов. — Прим. БЕЛТА) поручить», — сказал Александр Лукашенко. Президент также напомнил, что предприятиям и организациям следует участвовать в благоустройстве и озеленении прилежащих территорий.

Источник: БелТА