В Китае построят точную копию Несвижского замка

Комплекс займет 240 гектаров земли на территории государственного сельскохозяйственного технопарка. Проект стоимостью 40 миллионов долларов собираются реализовать за полгода. Об этом узнала делегация Минской области во время визита в Китай. Белорусам показали макеты и место, где будет происходить строительство, передает