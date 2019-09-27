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В Китае построят точную копию Несвижского замка
Источник материала: Партизан
В Китае построят точную копию Несвижского замка, информирует пресс-служба Миноблисполкома. Он будет находиться в "поселке с белорусским колоритом" в Чунцине.
Комплекс займет 240 гектаров земли на территории государственного сельскохозяйственного технопарка. Проект стоимостью 40 миллионов долларов собираются реализовать за полгода. Об этом узнала делегация Минской области во время визита в Китай. Белорусам показали макеты и место, где будет происходить строительство, передает
Недавно китайские специалисты приезжали в Несвиж и изучали архитектурные особенности замка. Его точная копия займет более 2500 квадратных метров.
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В Китае построят точную копию Несвижского замка, информирует пресс-служба Миноблисполкома. Он будет находиться в "поселке с белорусским колоритом" в Чунцине.
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