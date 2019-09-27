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Покер Ильи Шкурина, он стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси

27.09.2019 21:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу в матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге "Энергетик-БГУ" разгромил "Минск" — 6:1.

Четыре гола забил 20-летний Илья Шкурин (на 15-й, 42-й, с пенальти, 49-й и 68-й минутах). Последние десять минут "Минск" играл в меньшинстве — был удален с поля украинский легионер Владислав Насибулин, нанесший травму российскому легионеру Даниле Полубояринову. Последнего со стадиона забрала "скорая", передает "Еврорадио".

Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, на его счету уже 13 голов.

В первенстве лидирует брестское "Динамо" — 55 очков, БАТЭ и "Шахтер" набрали по 50 и имеют по матчу в запасе.
 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу в матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге "Энергетик-БГУ" разгромил "Минск" — 6:1.
 
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