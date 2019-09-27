Покер Ильи Шкурина, он стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси

"Еврорадио" . Четыре гола забил 20-летний Илья Шкурин (на 15-й, 42-й, с пенальти, 49-й и 68-й минутах). Последние десять минут "Минск" играл в меньшинстве — был удален с поля украинский легионер Владислав Насибулин, нанесший травму российскому легионеру Даниле Полубояринову. Последнего со стадиона забрала "скорая", передает





Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, на его счету уже 13 голов.





В первенстве лидирует брестское "Динамо" — 55 очков, БАТЭ и "Шахтер" набрали по 50 и имеют по матчу в запасе.