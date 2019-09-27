Саакашвили: Путин планирует «присоединить» Грузию, Армению, Молдову, Беларусь и часть Украины

«Грузия онлайн» . Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает





«Путин планирует присоединить Грузию, Армению, Молдову, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», — сообщил Саакашвили.





«Это его план. Частью этого плана на данном этапе является заставить эти страны объявить нейтралитет и ослабить их политических лидеров. Горы, которые сейчас за вами, больше не будут разделять две страны, это будет единое государство, где спокойно будут передвигаться их солдаты, приезжать их чиновники, чтобы руководить нами. Мы будем наливать им вино, развлекать, лизать ноги и станем опять рабами. Вот это их план и есть, которому неуклонно следует Иванишвили. Этот план не понимают старые политики, но перед этим планом можете встать только вы, грузинская молодежь, только те, кто родился и вырос при независимости Грузии», — отметил Саакашвили в видеообращении.





По его словам, «Грузия обязательно засияет».









В августе Путин отказался комментировать свой статус после окончания действующего президентского срока: «Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й».





Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что помощники и советники Путина ищут способ продлить его нахождение во власти. Один из рассматриваемых Кремлем вариантов — пост премьер-министра с «расширенными полномочиями» и лидера «Единой России» после парламентской реформы.