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«Мы учимся друг у друга»: в Белыничах проходит международный пленэр по живописи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Художники из семи стран в эти дни рисуют белорусские пейзажи. Международный пленэр проходит в Беларуси уже в 24-й раз, каждый год собирая все новых участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой осенью к нам впервые приехали мастера кисти из Южной Кореи, Афганистана и Узбекистана. Итогом 10-дневного творческого марафона станет совместная выставка, на которой каждый художник представит по три своих работы.
Побывать в Беларуси Саид Земар мечтал давно. На родине художника, магистра искусств – в Афганистане – хорошо знакомы с белорусскими МАЗами и БелАЗами. Пленэр открыл новые впечатления.
Саид Земар, участник пленэра (Афганистан):
На международный фест, который собирает художников уже 24-й раз, приехали мастера из семи стран. Республика Корея, Афганистан и Узбекистан новички этого сезона, но в обстановку красивых пейзажей и приветливых коллег из Беларуси, России, Казахстана и Украины влились быстро.
Клеменс Беунгкум Соу, участник пленэра (Республика Корея):
Владимир Кузнецов, участник пленэра (Россия):
Итогом пленэра станет выставка работ в художественном музее Павла Масленикова. Каждый художник представит на суд зрителя три картины. Основные пейзажи – сельские.
Анатолий Концуб, художественный руководитель пленэра (Беларусь):
Вера Юркова, участница пленэра (Беларусь):
Ирина Недобоева, корреспондент:
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Новости Беларуси. Художники из семи стран в эти дни рисуют белорусские пейзажи. Международный пленэр проходит в Беларуси уже в 24-й раз, каждый год собирая все новых...
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