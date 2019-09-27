ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

27.09.2019 23:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От экспорта самой модной косметики до возрождения земель. Глава государства 27 сентября посетил компанию «Витэкс» – крупнейшего производителя продукции для индустрии красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Наряду с «Белитой» этот национальный бренд популярен далеко за пределами страны. Известно предприятие и своими аграрными успехами. В 2004-м «Витэкс» взял под крыло убыточное хозяйство в Узденском районе, сделав его одним из лидеров в Минской области.

Евгений Пустовой о must have белорусского бизнеса.

Отечественная косметика, образно говоря, стала лицом белорусского качества. К признанию шли десятилетия. Кремы с этого конвейера добрались до полок фешенебельных магазинов Северной Америки и стран Персидского бассейна, а белорусская тушь прописались в косметичках многих российских звезд.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

История успеха началась 30 лет назад. Если вначале белорусская косметика сиротливо была представлена в торговле шестью наименованиями, то сейчас даже стенды в актовом зале завода не вместили весь ассортимент (две тысячи наименований).

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

– А это что, ваше?
– Да.
– У меня это есть.

Во время визита на «Витекс» Александр Лукашенко подарил женщинам косметику

«Своё надо использовать». Александр Лукашенко пообещал пользоваться белорусской косметикой

Александр Лукашенко о косметике в гостиницах: почему не заставить их покупать нашу продукцию?

Наша косметика конкурентоспособна не только из-за цены, но и из-за качества. Ингредиенты у всех мировых брендов те же, но вот рецептура разная. Ее разрабатывают в собственном научном центре, причем ориентируясь на запросы рынков разных стран. Есть и универсальные тренды. Сейчас, например, косметика из черного угля и магнитные кремы. Есть и белорусский эксклюзив.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

У нас есть, например, линии с березовым соком (гели для душа). В Европе очень пользуются популярностью такая натуральная тема. Но березового сока у них нет – зато он есть у нас.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Ежемесячно появляется одно-два новых средства. За имиджем натуральности следят на нескольких этапах. При разработке рецептуры – различные тесты и мнение волонтеров, только потом сертификация в Минздраве. Готовую продукцию тоже проверяют трижды.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Вероника Романовская, начальник научно-координационного центра ЗАО «Витекс»:
Конечно, самые новые ингредиенты, которые появляются у нас на рынке, сразу презентуются нам. Даже не нужно ждать ежегодной выставки, практически каждый месяц у нас несколько компаний приезжают к нам представлять свои продукты.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Как все это работает, Президенту показали и доложили. А между делом создатель и руководитель успешного косметического предприятия посетовал: за рубежом открыто более полутысячи торговых точек, а стране – в три раза меньше. Внутренние, порой непонятные барьеры мешают торговать.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

– Немедленно разберитесь. Ты же посмотри, какой уровень, чистота. Почему нельзя продавать? Там, где хлеб лежит, можно, где молоко. Есть проблемы.
– Мы решили уже эти проблемы.
– Возьми на контроль и займись этим, чтобы в любом магазине, где он захочет продавать, должны продавать. Свое надо продавать.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Глава государства всегда готов услышать дельные советы людей дела. Виктор Терещенко из таких. На предприятии ежегодный экспорт достиг 45 миллионов долларов, «Витэкс» стал национальным брендом. Но помимо покорения заморских рынков здесь занялись возрождением родных земель.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Виктор Терещенко, генеральный директор ЗАО «Витэкс»:
Мы там достигли, конечно, очень высоких результатов. Что касается животноводства, надои молока, в 2016 году мы впервые установили своеобразный рекорд, надоив 10 300 килограммов молока на корову. А когда мы взяли, была одна тысяча только на корову. Вот видите, в десять раз. Точно так в растениеводстве. Мы развиваем там другие направления – садоводство. Причем комплексно.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

За 15 лет появился настоящий агрогородок-сад. Александр Лукашенко и сам добивается отличных урожаев на угодьях резиденции, но даже его удивила такая продукция.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Мед тоже один из ингредиентов белорусской косметики, и у «Витэкаса» свое сырье. Помимо пчеловодства здесь успешно занимаются животноводством, растениеводством, плодоводством. Выращивают травы. А теперь хотят и молоко использовать в производстве косметики. Главное – как и на производстве – технология и дисциплина. Это позволило добиться здесь показательной зарплаты более 1000 рублей.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Ирина Ломыко, начальник молочно-товарного комплекса:
Меня устраивает все. Мне предоставили жилье, зарплата меня устраивает, работа меня устраивает. Все, что надо для работы – нам тоже никогда никто не отказывает. То есть все есть.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Здесь строят многоэтажное жилье. Сняли замок с детского сада – бум рождаемости. А гордость крестьян – фитнес-центр и стадион с электронным табло. В общем, счет в пользу производственно-аграрного партнерства.

Александр Лукашенко: «Хоть в Дзержинске этот комплекс, комбинат бери, но нужен результат»

Заканчивая знакомство с новыми успехами предприятия по производству средств для красоты человека, Президент обратил внимание на наведение красоты вокруг.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Едешь по дороге – вырыли когда дорогу строили откосы эти, метров 15. И я смотрю иногда – этот бедолага ходит и триммером сбивает траву. Это затраты три раза в год. Ты посади кустарники, не надо будет косить. Один раз в пять лет или в три года подрезал кустарник, сформировал, чтобы красивый был, и Минск приобретет другое лицо.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Только в Минске до 1 декабря высадят сотни деревьев и десятки тысяч кустарников. Ведь красота и порядок – это не только внешнее, но внутреннее состояние белорусов. Такой вот стандартный must have белорусской действительности.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Вероника Романовская, Виктор Терещенко, Ирина Ломыко
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. От экспорта самой модной косметики до возрождения земель. Глава государства 27 сентября посетил компанию «Витэкс» – крупнейшего производителя...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Почетном консульстве Французской Республики в Бресте будет открыта книга соболезнований в связи со смертью Жака Ширака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • спортивные костюмы мужские брендовые Москва в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика