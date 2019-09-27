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Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От экспорта самой модной косметики до возрождения земель. Глава государства 27 сентября посетил компанию «Витэкс» – крупнейшего производителя продукции для индустрии красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наряду с «Белитой» этот национальный бренд популярен далеко за пределами страны. Известно предприятие и своими аграрными успехами. В 2004-м «Витэкс» взял под крыло убыточное хозяйство в Узденском районе, сделав его одним из лидеров в Минской области.
Отечественная косметика, образно говоря, стала лицом белорусского качества. К признанию шли десятилетия. Кремы с этого конвейера добрались до полок фешенебельных магазинов Северной Америки и стран Персидского бассейна, а белорусская тушь прописались в косметичках многих российских звезд.
История успеха началась 30 лет назад. Если вначале белорусская косметика сиротливо была представлена в торговле шестью наименованиями, то сейчас даже стенды в актовом зале завода не вместили весь ассортимент (две тысячи наименований).
– А это что, ваше?
Наша косметика конкурентоспособна не только из-за цены, но и из-за качества. Ингредиенты у всех мировых брендов те же, но вот рецептура разная. Ее разрабатывают в собственном научном центре, причем ориентируясь на запросы рынков разных стран. Есть и универсальные тренды. Сейчас, например, косметика из черного угля и магнитные кремы. Есть и белорусский эксклюзив.
У нас есть, например, линии с березовым соком (гели для душа). В Европе очень пользуются популярностью такая натуральная тема. Но березового сока у них нет – зато он есть у нас.
Ежемесячно появляется одно-два новых средства. За имиджем натуральности следят на нескольких этапах. При разработке рецептуры – различные тесты и мнение волонтеров, только потом сертификация в Минздраве. Готовую продукцию тоже проверяют трижды.
Вероника Романовская, начальник научно-координационного центра ЗАО «Витекс»:
Как все это работает, Президенту показали и доложили. А между делом создатель и руководитель успешного косметического предприятия посетовал: за рубежом открыто более полутысячи торговых точек, а стране – в три раза меньше. Внутренние, порой непонятные барьеры мешают торговать.
– Немедленно разберитесь. Ты же посмотри, какой уровень, чистота. Почему нельзя продавать? Там, где хлеб лежит, можно, где молоко. Есть проблемы.
Глава государства всегда готов услышать дельные советы людей дела. Виктор Терещенко из таких. На предприятии ежегодный экспорт достиг 45 миллионов долларов, «Витэкс» стал национальным брендом. Но помимо покорения заморских рынков здесь занялись возрождением родных земель.
Виктор Терещенко, генеральный директор ЗАО «Витэкс»:
За 15 лет появился настоящий агрогородок-сад. Александр Лукашенко и сам добивается отличных урожаев на угодьях резиденции, но даже его удивила такая продукция.
Мед тоже один из ингредиентов белорусской косметики, и у «Витэкаса» свое сырье. Помимо пчеловодства здесь успешно занимаются животноводством, растениеводством, плодоводством. Выращивают травы. А теперь хотят и молоко использовать в производстве косметики. Главное – как и на производстве – технология и дисциплина. Это позволило добиться здесь показательной зарплаты более 1000 рублей.
Ирина Ломыко, начальник молочно-товарного комплекса:
Здесь строят многоэтажное жилье. Сняли замок с детского сада – бум рождаемости. А гордость крестьян – фитнес-центр и стадион с электронным табло. В общем, счет в пользу производственно-аграрного партнерства.
Заканчивая знакомство с новыми успехами предприятия по производству средств для красоты человека, Президент обратил внимание на наведение красоты вокруг.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Только в Минске до 1 декабря высадят сотни деревьев и десятки тысяч кустарников. Ведь красота и порядок – это не только внешнее, но внутреннее состояние белорусов. Такой вот стандартный must have белорусской действительности.
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Новости Беларуси. От экспорта самой модной косметики до возрождения земель. Глава государства 27 сентября посетил компанию «Витэкс» – крупнейшего производителя...
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