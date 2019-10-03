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Лукашенко об отношениях Беларуси с Украиной: они зависят только от нас самих

27.09.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл встречу с представителями украинских СМИ.
На встречу с главой белорусского государства приехали представители информационных агентств «Укринформ» и «Интерфакс-Украина», телеканалов «Украина», «112 Украина» и «1+1», газеты «Правительственный курьер».

Лукашенко об отношениях Беларуси с Украиной: они зависят только от нас самих

Александр Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в центре внимания. Президент подчеркнул, что страна выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе. «Я уже не единожды об этом говорил», — напомнил глава государства.

Лукашенко об отношениях Беларуси с Украиной: они зависят только от нас самих

Поэтому, пояснил он, доклад Романа Головченко не стоит воспринимать как бряцание оружием. «Речь идёт о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определённые меры», — заявил Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался текущей деятельностью Госкомвоенпрома, развитием основных направлений работы ведомства. Также глава государства спросил, как сейчас развиваются предприятия, по которым им давались отдельные поручения. Речь, в частности, шла о 558-м Авиаремонтном заводе в Барановичах, Оршанском авиаремонтном заводе, компании «Техника связи» в Барани. «Поручений было не одно. Особенно когда мы смотрели новые системы вооружений. Как реализуются эти поручения? Они в основном связаны не только с восстановлением деятельности существующих предприятий. Они связаны с выпуском новейших образцов вооружения, которые мы способны сегодня создавать», — отметил глава государства.

Лукашенко об отношениях Беларуси с Украиной: они зависят только от нас самих

Отдельно он поинтересовался развитием ракетостроительной отрасли. Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать ещё более мощное оружие. «Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнёров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и решаются те задачи, которые были поставлены», — сказал Президент.

Лукашенко об отношениях Беларуси с Украиной: они зависят только от нас самих

Роман Головченко доложил, что задачи, стоящие перед ведомством в этом году, в целом выполняются. Входящие в систему ГВПК предприятия работают рентабельно, заработная плата там постепенно растёт. По словам председателя комитета, Госкомвоенпром курирует не только предприятия, входящие в его систему, но и в целом организации оборонного сектора экономики.

«Сейчас средняя заработная плата составляет Br1,6 тыс. К концу года будем выходить на Br1,7 тыс. Это достаточно высокий показатель», — отметил он.

Лукашенко об отношениях Беларуси с Украиной: они зависят только от нас самих

Александр Лукашенко обратил внимание на оплату труда низкооплачиваемых работников — её необходимо подтягивать. «Я посмотрел по Орше: хорошо, что вы к концу года в среднем хотя бы выйдите на Br1 тыс. Но надо видеть, что в Госкомвоенпроме есть низкооплачиваемые работники, и их зарплату, как по всей стране, надо подтягивать к этой средней зарплате. Я вас не толкаю к тому, чтобы вы платили людям незаработанные деньги, — заметил глава государства. — Нет, сегодня надо напрягаться, мы на рынке работаем: что заработали, то и поделили. Тем людям, которые у вас работают, надо платить зарплату, коль вы их наняли».

Президент добавил, что Br1 тыс. — это не заоблачная зарплата, это тот минимум, который государство в среднем должно обеспечить, всё остальное — в руках самих граждан. «Но вот этот минимум, эту подушку безопасности для людей мы должны создать», — резюмировал Александр Лукашенко.

БЕЛТА.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл встречу с представителями украинских СМИ. На встречу с главой белорусского государства приехали представители...
 
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