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«Где ваше гостеприимство?» Рэпер Big Baby Tape прервал концерт в Минске
Источник материала: Tut.by
В пятницу в минском клубе Re:Public
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Егор Ракитин (он же Big Baby Tape) вышел на сцену не раньше 19.30, хотя старт концерта был заявлен на 19.00. Приблизительно в 20.15 исполнитель сказал, что формально программа уже закончилась, но он все равно зачитает еще несколько «мясных» треков. Зачитал только один. Артиста обидело поведение двух фанатов, которые, вопреки предупреждениям, забрались на сцену. Охранник рэпера — а он весь концерт находился на сцене вдвоем с Егором — резко столкнул парней обратно в зал.
Концерт сразу же завершился — меньше чем через час после начала. Любопытно, что ни рэпер, ни его команда даже не вышли попрощаться с минской аудиторией, а просто в 20.20 ушли со сцены, оставив обескураженный зал без объяснений. Публика не расходилась, и через 15 минут начальник службы безопасности Ракитина все-таки вернулся на сцену. Только его слова не понравились минчанам:
— Народ, я вообще в шоке от вашего поведения. Я по-русски выходил с вами разговаривать. Просил вас никакие выпады не делать. Сколько сегодня было человек, которые на сцену пытались вылезти? Семь человек. И для чего вы это делаете, не понимаю. Где ваше гостеприимство по отношению к артисту? Где ваши манеры?
На будущее секьюрити пожелал минчанам «учиться вести себя как люди». И объявил: «Концерт все. Дальше мы не продолжаем, артисту тут небезопасно. Вам большое спасибо за гостеприимство».
AFISHA.TUT.BY уточнила у поклонников, остались ли они довольны такой концовкой вечера. Кирилл и Егор приехали на концерт кумира из Бреста, говорят, что в принципе артиста можно понять. Кирилл оправдывает Ракитина тем, что Минск — последний город в туре рэпера, поэтому он просто утомился. Егор делится другим мнением:
— Концерт — такое себе. Хотелось, чтобы было больше движений. Мне не понравилось, что Big Baby Tape ушел и даже ничего не сказал. Я ожидал большего. Из-за двух-трех дурачков все не получили того, чего хотели.
Минчане Катя и Никита говорят, что понимают позицию рэпера. Им все понравилось, кроме поведения фанатов. Ребята комментируют:
— Это обидно, но правильно. В самом начале несколько раз нормально попросили не залазить. Артист — это же не набор каких-то треков, можно уважать его мнение.
То, что поклонники забираются на сцену к рэперам, довольно распространенная практика. Например, на одесском концерте рэпера Face быть ближе к артисту захотели сразу с десяток фанатов. И хотя охрана разгоняла их, сам Иван Дремин (то есть Face) просил этого не делать, мол, фанаты милые, они залазят на сцену исключительно на эмоциях. Он предлагал не выводить экспрессивных подростков из зала, а дать им возможность остаться на концерте. Напомним, что
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В пятницу в минском клубе прошел первый концерт одного из самых популярных рэперов новой школы - Big Baby Tape. К сожалению, свой главный трек Gimme the Loot со сцены он так и не...
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