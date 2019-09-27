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В Бресте таксисты и ГАИ убрали с дороги пьяного пешехода, который мог только ползать

28.09.2019 00:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 сентября в Бресте ГАИ и таксисты убрали с дороги пешехода, который лежал посреди дороги на улице Московской, сообщает МВД.

Видео: МВД Беларуси

Пешележа на самой оживленной улице города заметил таксист. Мужчина остановился и попытался убрать с проезжей части человека, который по внешним признакам был мертвецки пьян. Однако пешеход не хотел подниматься и вел себя агрессивно. Тогда водитель выставил знак аварийной остановки, включил «аварийку» и вызвал ГАИ.

Проезжающие мимо водители также остановились и решили до приезда инспекторов оградить лежащего на дороге человека своими авто.

Прибывшие инспекторы подняли лежачего с дороги. Мужчина продолжал вести себя неадекватно, а все его попытки подняться на ноги заканчивались падением. Личность нарушителя установили. Им оказался 38-летний брестчанин. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении пешележа составили протокол за нарушение ПДД.

 
Теги: Брест
 
 
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