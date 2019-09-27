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Новые услуги: на сельских почтах теперь можно оформить кредит и открыть счет
28.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусских деревнях почтовые отделения расширяют функции. Например, можно оформить кредит или открыть банковский счет. Также Белпочта проводит эксперимент по доставке лекарств в отдаленные деревни, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Банковская карта нужна Светлане Шараповой уже давно. Но ехать из-за этого в Минск – некогда: Светлана Петровна воспитывает семерых внуков! А когда оформить «пластик» предложили в сельском отделении почты, пришла одной из первых: очередей здесь нет.
Новые возможности – это партнерский проект главного банка страны и Белпочты. Программу запустили только в начале года, а в настоящее время она уже одна из самых востребованных. Теперь на сельской почте можно и кредит оформить, и счет пополнить, и открыть срочный банковский вклад. Эта услуга, кстати, самая популярная. Финансовые опции доступны уже в тысяче отделений по всей стране.
Сельская почта помогает и в другом: теперь вместе с посылками и газетами на дом могут доставить и лекарства. У Раисы Леонтьевны высокое давление. Поэтому таблетки – каждый день по расписанию. Закончились – нужно ехать в Минск, это как минимум час дороги.
Эта услуга пока экспериментальная. Ее несколько месяцев оказывали в двух районах Минской области. Сейчас в Белпочте подводят итоги и думают, как улучшить опцию, чтобы ввести во всей стране.
Доставить заказ почта готова и в отдаленные деревни. Между ними курсируют отделения на колесах. А в конце года сельские жители оценят еще один пилотный проект «Мобильный
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Новые возможности – это партнерский проект главного банка страны и Белпочты. Программу запустили только в начале года, а в настоящее время она уже одна из самых...
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