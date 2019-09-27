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Новые услуги: на сельских почтах теперь можно оформить кредит и открыть счет

28.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских деревнях почтовые отделения расширяют функции. Например, можно оформить кредит или открыть банковский счет. Также Белпочта проводит эксперимент по доставке лекарств в отдаленные деревни, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Банковская карта нужна Светлане Шараповой уже давно. Но ехать из-за этого в Минск  – некогда: Светлана Петровна воспитывает семерых внуков!  А когда оформить «пластик» предложили в сельском отделении почты, пришла одной из первых: очередей здесь нет.

«Для нас, пенсионеров, это очень удобно. Раньше нужно было ездить в город Минск. Тратить время на дорогу, на это вот все. Сейчас, конечно, время экономим», – говорит пенсионерка Светлана Шарапова.

Новые возможности – это партнерский проект главного банка страны и Белпочты. Программу запустили только в начале года, а в настоящее время она уже одна из самых востребованных. Теперь на сельской почте можно и кредит оформить, и счет пополнить, и открыть срочный банковский вклад. Эта услуга, кстати, самая популярная. Финансовые опции доступны уже в тысяче отделений по всей стране.

«У нас специальная программа. С ней очень легко работать, это занимает мало времени», – рассказывает начальник отделения почтовой связи Татьяна Жилач.

Сельская почта помогает и в другом: теперь вместе с посылками и газетами на дом могут доставить и лекарства. У Раисы Леонтьевны высокое давление. Поэтому таблетки – каждый день по расписанию. Закончились – нужно ехать в Минск, это как минимум час дороги.

«Я прошу почтальона, она по телефону оформляет заказ. Я подписываю договор и буквально на следующий день я могу получить то, что мне нужно, лекарство свое» – говорит пенсионерка Раиса Викко.

Эта услуга пока экспериментальная. Ее несколько месяцев оказывали в двух районах Минской области. Сейчас в Белпочте подводят итоги и думают, как улучшить опцию, чтобы ввести во всей стране.

«Заявки на доставку оформляли наши почтальоны при оказании услуг на дому. Почтальоны были обеспечены мобильными телефонами, при помощи которых они могли на сайте определить лекарство, которое необходимо клиенту» – объясняет заместитель директора Минского филиала РУП «Белпочта» Елена Ищук.

Доставить заказ почта готова и в отдаленные деревни. Между ними курсируют отделения на колесах. А в конце года сельские жители оценят еще один пилотный проект «Мобильный почтальон». Услуги и почтовые, и государственные клиент сможет получить на дому. 

Интеграция банка и почты в белорусских деревнях продолжится. Это поможет увеличить скорость и качество предоставляемых услуг. В этом году сельчане открыли больше 900 вкладов на сумму почти в два миллиона долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Новые возможности – это партнерский проект главного банка страны и Белпочты. Программу запустили только в начале года, а в настоящее время она уже одна из самых...
 
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