Лукашенко отметил работу совхоза, которым владеет косметическая фабрика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси есть практика передачи аграрных хозяйств успешным промышленным предприятиям. Александр Лукашенко оценил продукцию совхоза, который 15 лет назад был убыточным, а за последние три года стал одним из лучших в стране. Помимо производства косметики компания развивает и сельскохозяйственное направление.

«Это образец того бизнеса, который надо иметь в Беларуси. У него на земле хорошее дело, у него основное производство. В Беларуси именно таким образом и надо действовать. Если предприниматель старается что-то детям оставить и сам нормально жить, надо многопрофильное иметь производство. Тем более у нас это можно», – заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.