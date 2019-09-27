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Лукашенко отметил работу совхоза, которым владеет косметическая фабрика

28.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси есть практика передачи аграрных хозяйств успешным промышленным предприятиям. Александр Лукашенко оценил продукцию совхоза, который 15 лет назад был убыточным, а за последние три года стал одним из лучших в стране. Помимо производства косметики компания развивает и сельскохозяйственное направление.

«Это образец того бизнеса, который надо иметь в Беларуси. У него на земле хорошее дело, у него основное производство. В Беларуси именно таким образом и надо действовать. Если предприниматель старается что-то детям оставить и сам нормально жить, надо многопрофильное иметь производство. Тем более у нас это можно», – заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Предприятию, заслужившему высокие оценки президента, – 30 лет. Что касается основного профиля – производства косметики, Лукашенко пожелал коллективу расширять зарубежный рынок сбыта, но не забывать при этом о белорусских потребителях.



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Александр Лукашенко оценил продукцию совхоза, который 15 лет назад был убыточным, а за последние три года стал одним из лучших в стране.
 
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