На «Оскар» от Беларуси номинирован фильм режиссера МТРК «Мир»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Покорить Голливуд. Беларусь на премии «Оскар» представит документальный фильм «Дебют». Картину предложено номинировать в категории «Лучший иностранный фильм». Сняла ленту режиссер Анастасия Мирошниченко, она работает в минском представительстве телерадиокомпании «Мир».

«Дебют» – история о реальной жизни заключенных женской колонии в Гомеле. Женщины ставят пьесу про материнство для показа на сцене театра. Параллельно с этим заключенные в фильме рассказывают свою историю – за что он оказались под стражей и что думают о будущей жизни на свободе.

«Я не знала, что мой фильм выдвигают, подали заявку на рассмотрение, этим занимался продюсер. Я до сих пор пребываю в легком шоке», – призналась режиссер.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

