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Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

28.09.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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День деревни Ходоровка (Ленинского сельсовета) прошел сегодня в рамках акции «Мая малая родина». Большой общий праздник собрал жителей и гостей в центре этого населенного пункта, где была установлена сцена, на которой проходила торжественная часть и праздничная концертная программа с чествованием заслуженных людей деревни. В зрительном зале под чистым синим небом погожего осеннего дня собралось немало жителей разных поколений. Работали выставки работ местных рукодельниц и мастеров, выездная торговля райпо, площадка РОЧС, аттракционы для детей.

Разделить торжество, поздравить сельчан с днем их деревни приехали председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, председатель  Ленинского сельского Совета депутатов Александр Минаков, депутат райсовета, директор ПУ «Горкигаз» Александр Белкин, председатель профкома КСУП «Племзавод Ленино» Лилия Бобровская. Слова поздравлений адресовал землякам староста деревни, начальник производственного участка УКПП «Коммунальник»  Александр Астапенко.

Чем запомнился праздник деревни жителям и гостям — читайте в газете «Горецкий вестник».

Галина КОЖЕВНИКОВА.

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Большой праздник деревни Ходоровка (большой фоторепортаж)

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.


 
 
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61День деревни Ходоровка (Ленинского сельсовета) прошел сегодня в рамках акции «Мая малая родина». Большой общий праздник собрал жителей и гостей в центре этого...
 
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