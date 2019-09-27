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В субботу наконец-то включат отопление!
28.09.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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Распоряжением Горецкого районного исполнительного комитета с завтрашнего дня, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза погоды, будет обеспечено включение систем отопления жилфонда, в том числе общежитий, зданий, гостиниц и пр.
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65Распоряжением Горецкого районного исполнительного комитета с завтрашнего дня, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза погоды, будет...
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