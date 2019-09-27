 «Сей башне быть!», или Сказ о павильоне над артезианской скважиной № 4 в парке «Свобода» в советском городе Бресте. Часть № 3

Источник материала: Виртуальный Брест

Внутренний вид павильона (фотографии выполнены 21.05.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

Но оказалось, что не всё так гладко было в исполнении… Фундамент павильона был выложен из кирпича, как и было предусмотрено в вышеуказанной пояснительной записке, а вот стены возводимого павильона – нет. Причина? Вероятнее всего, что на тот момент кирпича не хватало, поэтому был принят упрощенный вариант, а именно, стены павильона были выложены из шлакобетона.





До проведения восстановительных работ павильона было видно, что за отвалившейся со стен штукатуркой зияла не кирпичная кладка, а шлакобетон (фотография выполнена 20.11.2016 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

В подтверждение моих слов привожу очередной документ от 20 декабря 1948 года за № 692 - это обращение Брестского городского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся к Начальнику Белорусского Управления «БУРВОД» товарищу Гринько А.М. о принятии работ на 1-й квартал 1949 года. В этом обращении перечислено 10 пунктов, необходимых для выполнения. В последнем 10 пункте было сказано про скважину № 4: «…Над скважиной возведён киоск из шлакобетона с внутренним размером 2,92 х 1,80 высотой от перекрытия до кровли 12,0 м.п., ближайшее расположение скважины к стенам 0,75 и 0,9 м.». Как видно из данного документа, в обиходе павильон называли киоском.





Чертеж павильона над артезианской скважиной № 4 с изображением фасадов с разных сторон. Ошибка или нет со стороны проектировщика, но там, где изображен «Южный фасад» павильона, ныне - это северная сторона павильона. Возможно, изначально планировался вход в павильон с южной стороны, но потом по каким-то причинам было принято решение вход сделать с северной стороны… Как было правильно, наверное, уже никто не узнает… Также на чертеже видно, что над дверным проёмом имелся выступающий декоративный элемент, выполненный в форме трапеции. До восстановительных работ его не было на павильоне. Почему этот декоративный элемент не восстановили, мне не ведомо… (данный чертёж находится в архиве КПУП «Брестводоканал»)

Но самый главный вопрос меня интересовал, почему павильон так хорошо смотрится в архитектурном плане (особенно это видно сейчас, после проведённых недавно восстановительных работ работниками КПУП «Брестводоканал»)? И на этот вопрос я нашел ответ в данном документе. Вот что по этому поводу было написано: «Ввиду того, что павильон располагается в парке, проектом предусмотрено повышенное архитектурное оформление его». Вот так-то… После войны люди думали ещё и об эстетике!

Найден автор проекта павильона над артезианской скважиной № 4 в парке «Свобода»

Имея копию спецификации строительного чертежа «Павильона над скважиной № 4. Планы, разрезы и фасады», утвержденного 23.11.1946 г. в Управлении по делам архитектуры при Совете Министров БССР, в начале августа этого года я обратился в ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени "Институт Белгоспроект" (с 26 мая 2018 года Институт стал резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий Камень") для уточнения имени и отчества лиц, указанных в этом документе.





Благодаря сотруднику института, начальнику отдела персонала Савичу Сергею Александровичу, получил необходимые сведения, которые я привожу читателю для обзора: главный инженер Белгоспроекта - Фальберг Николай Фридрихович, начальник отдела планирования – (вероятно) Кондратович Василий Иванович, руководитель сектора инженерного благоустройства - Иванов Константин Владимирович, проектировал и конструировал – Клебанов Борис Копелевич. Как видно из данного документа проектировщиком павильона над артезианской скважиной № 4 в парке «Свобода» г.Бреста является инженер Клебанов Борис Копелевич! Вот и ещё одна загадка в истории Городского сада раскрыта.





Клебанов Борис Копелевич

Работал в Белгоспректе с 1938 по 1976 годы. Автор проектов водоснабжения Бреста, Витебска, Борисова, очистных сооружений Борисова, водоснабжения Гомеля и ряда других крупных объектов. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом Отечественной войны I степени, 4 медалями, Почётной грамотой Верховного Совета БССР. Занесён в книгу славы Белгоспроекта.

У подножия кургана

Когда вышла в свет моя статья «Городской сад в Бресте хранит следы истории, а ныне взывает к восстановлению» (20 февраля 2014 года), меня заинтересовало, где именно находились курганы. Первым, кто письменно упомянул о нахождении языческих курганов и скопцев в саду в Брестъ-Литовске был писатель-этнограф, публицист и театральный критик Павел Михайлович Шпилевский (1823-1861 гг.). Об этом факте он рассказал в серии своих очерков «Путешествие по Полесью и белорусскому краю» ещё в середине XIX века.





Слева – книга под названием «Путешествие по Полесью и белорусскому краю», издана в г.Минске в 1992 году издательством «Полымя», а справа – изображён Павел Михайлович Шпилевский (изображения из интернета)

С тех первых упоминаний прошло более 160 лет… Ни курганов, ни скопцев по всей видимости, до наших дней в Городском саду не сохранилось.





















На данных фотографиях изображены с разных сторон две небольшие земляные возвышенности в Городском саду. В наше время осталась только одна такая возвышенность. Она находится по правой стороне дорожки от большого камня в сторону павильона. Другую сравняли с землёй, когда обустраивали площадку вокруг валуна. Что это за холмы? Как они появились? Ответа пока не нахожу… (фотографии выполнены 20.11.2016 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

Какие-то земляные холмики есть, но их происхождение не известно (либо это те самые сохранившиеся скопцы, или же они появились, когда обустраивали водозабор). Изучая карты той местности, где когда-то располагался сад, парк и водозабор, пришел к выводу, что павильон над артезианской скважиной № 4 был построен у подножия одного из курганов. Думаю, что на момент возведения павильона курган существовал, быть может не в первозданном виде. О высоте кургана судить трудно…





На карте, указанной в интернете как за 1859 год, изображён в цвете Казённый садъ в Брестъ-Литовске. Особое внимание привлекает тот факт, что на территории сада располагались в те годы два кургана. В наше время их уже нет. Как они исчезли? Можно только предполагать… (изображение карты из интернета)





Изображён участок водозабора № 1 на Генеральном плане водопровода 1947 года. Присмотревшись, можно увидеть, что слева от павильона над артезианской скважиной № 4 имеется возвышенность. Могу предположить, что это - та возвышенность, где когда-то располагался самый большой курган в Казённомъ саду… (данный план водопровода находится в КПУП «Брестводоканал»)

Сейчас на том месте, где находился курган, расположен газораспределительный пункт Брестской ТЭЦ. Прав я в своих суждениях или нет, покажет время…





Вид павильона над артезианской скважины № 4 со стороны проспекта Машерова. Справа от павильона за железобетонным забором, на территории Брестского ТЭЦ, расположен газораспределительный пункт (фотография выполнена 20.09.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

С какого времени надо вести отчёт появления артезианской скважины № 4 и постройки павильона?

В ходе изучения документов об артезианской скважине № 4 и о павильоне над данной скважиной обнаружил некоторые неясности… Что я хотел этим сказать? Информация есть, что в 1940 году на территории парка «Свобода» была пробурена разведочно-эксплуатационная артезианская скважина № 4, правда, не указано в каком именно месяце это было. Неизвестно также, когда был сооружен павильон над артскважиной № 4, то ли в 1946 или же в 1947 годах, как неизвестен и месяц (cкорее всего павильон построили работники треста Водоканала г.Бреста, именно так после войны назывался КПУП «Брестводоканал»). Почему я указываю возможный 1946 год постройки? В спецификации строительного чертежа «Павильона над скважиной № 4. Планы, разрезы и фасады» стоит дата утверждения 23.11.1946 год. Могу предположить, что постройку павильона могли приурочить, например к Новому году (в советские время многие значимые строительные объекты приурочивали к знаменательным датам). Могло быть так? Думаю, что вполне вероятно. За месяц ударными стахановскими темпами работы павильон готов и оборудован. Точно также это могло произойти и в 1947 году (на карте «Генерального плана водопровода 1947 год» уже значится артскважина № 4). Вобщем пока одни вопросы…









Два табеля-календаря за 1946 и 1947 год. Здесь указаны праздничные дни, которые особенно были важны в те годы для советского государства. В данный момент можно только предполагать, к какой именно дате было приурочено окончательное строительство павильона над артезианской скважиной № 4 в парке «Свобода»… А может он просто строился без какой-либо привязки к советскому празднику? (изображения из интернета)

Пока не найдены документы, где чётко были бы прописаны вышеуказанные работы, всё остальное - это всего лишь одни разговоры и домыслы… Когда эти документы буду найдены, вопрос? Может их уже вообще нет в природе… Буду благодарен и признателен всем тем, кто может предоставить любую документальную информацию по поднятой мной теме.

«Последний из могикан»

На сегодняшний день на территории некогда водозабора № 1 «Парка Свободы» из 8-ми артскважин осталась одна единственная, пусть даже не действующая, - это артскважина № 4. Скважины данного водозабора находились в разных местах г.Бреста. Например, артскважины № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 располагались на территории нынешнего Городскога сада. Артскважина № 7 была там, где сейчас стоит памятник преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому, а артскважина № 8 находилась за пивным ларьком (впоследствии там была частная зубная поликлиника), что стоял через дорогу напротив Брестской ТЭЦ. Многое за прошедшее время изменилось… Теперь это уже история.









На территории нынешнего Городского сада располагалось 6-ть артезианских скважин водозабора № 1 «Парка Свободы» (фотографии выполнены 28.08. и 01.09.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)





Примерно в районе памятника преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому, находилась артезианская скважина № 7 водозабора № 1 «Парка Свободы» (фотография выполнена 28.08.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)





Недалеко от автобусной остановки «ТЭЦ» по проспекту Машерова была когда-то артезианская скважина № 8 водозабора № 1 «Парка Свободы» (фотография выполнена 01.09.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)









Как мило и гармонично вписался в Городской сад павильон над артезианской скважиной № 4, единственное из сохранившихся сооружений водозабора № 1 «Парка Свободы». Особенно павильон смотрится загадочно в темное время суток на фоне входной арки со стороны Брестской ТЭЦ (фотография выполнена 07.09.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

Но лишь артезианской скважине № 4 со своим каменным шатром – павильоном, как «последнему из могикан», удалось выстоять в вихрях перемен, происходивших в нашем городе в разные периоды времени.

Одним словом – МОЛОДЦЫ!!!

Когда возрождался Городской сад в моей душе теплилась надежда, что возрождение затронет и павильон над артезианской скважиной № 4. И это время наступило! Руководством коммунального производственного унитарного предприятия (КПУП) «Брестводоканал» было принято решение не только провести восстановительные работы по павильону, но облагородить близлежащую территорию. Всё вышло, братцы, НА СЛАВУ!





До недавнего времени так выглядело место, где ныне располагается в Городском саду павильон над артезианской скважиной № 4. Казалось, ещё чуть-чуть и сооружение рухнет само по себе… (фотография выполнена 20.11.2016 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

























Умелыми руками работников КПУП «Брестводоканал» павильон был не только спасен, но и воссоздан в том самом виде, когда он первоначально предстал перед посетителями парка «Свободы» в 1946 или же 1947 годах… Лишь только крышу установили над павильоном в наше время, изначально её не было (фотографии выполнены 20.11.2016 году и 21.05.2019 году, из собрания брестчанина Александра Пащука)





Верхний ярус с северной стороны павильона… Что тут можно сказать? «Пол – башки» снесло, а он стоял в таком виде до последнего, как часовой на своём посту, пока работниками КПУП «Брестводоканал» не была оказана «помощь-восстановление»… (фотография выполнена 20.11.2016 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)







Верхний ярус павильона. Слева - восточная сторона, а справа – западная сторона… При виде такой «картины» вспоминается название советского исторического фильма «И на камнях растут деревья» (фотографии выполнены 20.11.2016 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)





Верхний ярус с южной стороны павильона… Штукатурка осыпалась и показалось то, что, как в песне поётся: «Я его слепила из того, что было…" (фотография выполнена 20.11.2016 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)









До восстановительных работ павильон выглядел удручающе… Над входом вовнутрь павильона вместо окошка зиял «глаз Циклопа», а про двери, окрашенные в голубой цвет, я вообще молчу... (фотографии выполнены 20.11.2016 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)





Теперь место, где находится восстановленный в Городском саду павильон над артезианской скважиной № 4 приобрело свою неповторимость! (фотография выполнена 21.05.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

Как тут не сказать добрые слова всем тем работникам КПУП «Брестводоканал», которые причастны к восстановлению павильона над артезианской скважиной № 4 в Городском саду г.Бреста.











Действительно, территория, прилегающая к павильону над артезианской скважиной № 4, выглядит красиво. Дорожка, ведущая к павильону, как и сама площадка вокруг павильона, выложена из тротуарной плитки. А рядом – расположенные конструкции из подвесных корзин с цветами придают этому месту необыкновенный уют и сказочную красоту (фотографии выполнены 28.08.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)





Место стало притягательным для людей. Тут и воду с колонки попьешь и на лавочке отдохнешь, любуясь окружающей природой (фотография выполнена 07.09.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)





Информационный стенд, находящийся возле павильона, где можно узнать историю развития водоснабжения города Бреста (фотография выполнена 28.08.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)





Милые барышни отдыхают на лавочке возле павильона (фотография выполнена 28.08.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)













Как всё мастерски было продумано работниками КПУП «Брестводоканал» во время обустройства территории, прилегающей к павильону. Чего только стоит установленная водопроводная колонка. Нынче в Бресте и не найти водопроводных колонок, а там постоянно крутится детвора. А как изящно смотрятся входные двери в павильон, где они своим видом напоминают средневековую эпоху. И расположенные на площадке канализационные люки, изготовленные в разные времена, гармонично вписываются в эту композицию (фотография выполнена 28.08.2019 года, из собрания брестчанина Александра Пащука)

Благодаря руководству КПУП «Брестводоканал» это место в саду стало милым и уютным, одним словом просто ШИКАРНЫМ! Мой низкий поклон за их достойный труд! Желаю всем крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия и жизненной удачи!





Видны первые работы по восстановлению павильона над артезианской скважиной № 4.





Шаг за шагом павильон приобретал свой первоначальный вид… И всё это благодаря работникам КПУП «Брестводоканал»!





На данной фотографии, выполненной 3 сентября 2019 года, изображены работники КПУП «Брестводоканал». Именно благодаря им полуразрушенный павильон над артезианской скважиной № 4 получил «вторую жизнь», а прилегающая территория стала реально сказочной. Теперь этот уголок истории и красоты стал украшением и достопримечательностью Городского сада!





Моё пожелание

Вот приоткрыта еще одна страница истории, связанная с нашим прекрасным и замечательным городом Брестом.

Если у кого-то есть какие-либо вопросы по поднятой мной теме, пожалуйста, прошу связаться со мной по эл. адресу: (brest-bug@mail.ru) или же позвонить по телефону +375 33 328-97-34 (МТС). Буду рад всегда ответить на любой вопрос.

Спасибо всем, кто прочитал мою статью!

С большим уважением, брестчанин Александр Пащук