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В Бресте таксисты и сотрудники ГАИ спасали пешехода, который переползал ул. Московскую
28.09.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мужчину сегодня, 27 сентября 2019 года около 2.00 на ул. Московской в Бресте заметил проезжавший мимо таксист, который остановился и попытался оказать ему помощь.
Однако пьяный пешеход не хотел подниматься и вел себя агрессивно. Водитель выставил знак аварийной остановки и включил «аварийку», тем самым предупредив других автомобилистов.
На место происшествия сразу же были вызваны сотрудники Госавтоинспекции.
Проезжающие мимо водители также остановились и решили до приезда инспекторов оградить лежащего на дороге человека своими автомашинами.
Сотрудники
Спящим пешеходом оказался 38-летний брестчанин, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения пешеходом в состоянии алкогольного опьянения.
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Мужчину сегодня, 27 сентября 2019 года около 2.00 на ул. Московской в Бресте заметил проезжавший мимо таксист, который остановился и попытался оказать ему помощь. ...
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