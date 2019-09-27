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В Бресте таксисты и сотрудники ГАИ спасали пешехода, который переползал ул. Московскую

28.09.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчину сегодня, 27 сентября 2019 года около 2.00 на ул. Московской в Бресте заметил проезжавший мимо таксист, который остановился и попытался оказать ему помощь.

В Бресте таксисты и сотрудники ГАИ спасали пешехода, который переползал ул. Московскую

Однако пьяный пешеход не хотел подниматься и вел себя агрессивно. Водитель выставил знак аварийной остановки и включил «аварийку», тем самым предупредив других автомобилистов.

На место происшествия сразу же были вызваны сотрудники Госавтоинспекции.

Проезжающие мимо водители также остановились и решили до приезда инспекторов оградить лежащего на дороге человека своими автомашинами.

Сотрудники ГАИ и граждане изъяли пешехода с проезжей части. Мужчина продолжал вести себя неадекватно, и все его попытки подняться на ноги заканчивались падением.

Спящим пешеходом оказался 38-летний брестчанин, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения пешеходом в состоянии алкогольного опьянения.

Мы часто сообщаем о происшествиях с участием пьяных водителей, однако пешеходы в состоянии алкогольного опьянения создают не меньшую угрозу для автомобилистов.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите, что по проезжей части ходит нетрезвый пешеход, сидит или лежит на дороге, сообщайте о данных фактах по телефону 102.
Не оставайтесь равнодушными!

 
Теги: Брест
 
 
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  Мужчину сегодня, 27 сентября 2019 года около 2.00 на ул. Московской в Бресте заметил проезжавший мимо таксист, который остановился и попытался оказать ему помощь. ...
 
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