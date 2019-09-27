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На Советской прошёл концерт эстрадно-джазовых коллективов области. Это «Эстрадный MIX»

28.09.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27-28 сентября 2019 года в Бресте проходят заключительные мероприятия областного фестиваля современного искусства «Эстрадный MIX».

На Советской прошёл концерт эстрадно-джазовых коллективов области. Это «Эстрадный MIX»

В нем принимают участие свыше 300 участников различных коллективов и отдельных исполнителей, занимающихся любительским творчеством в Брестской области. При содействии Брестского горисполкома организаторами фестиваля выступают управление культуры Брестского облисполкома и ГУК «Брестский областной общественно – культурный центр.

На Советской прошёл концерт эстрадно-джазовых коллективов области. Это «Эстрадный MIX»

В первый день состязаний прошёл конкурс эстрадно-джазовой музыки, на котором победители городских и районных конкурсов показали своё мастерство. По его итогам были определены лучшие исполнители в номинациях: «оркестры» (биг-бэнды), «инструментальные ансамбли», «солисты-вокалисты», «Солисты-инструменталисты».

На Советской прошёл концерт эстрадно-джазовых коллективов области. Это «Эстрадный MIX»

На улице Советской, на площадке у выставочного зала ГУК «Брестский ООКЦ» прошёл концерт лучших эстрадно-джазовых коллективов области.

Завтра, 28 сентября, фестиваль продолжится в концертном зале областного общественно-культурного центра. В 10.00 зрители оценят конкурсную программу в номинации «эстрадная песня».

 
Теги: Брест
 
 
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  27-28 сентября 2019 года в Бресте проходят заключительные мероприятия областного фестиваля современного искусства «Эстрадный MIX». В нем принимают участие свыше 300...
 
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