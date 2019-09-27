На Советской прошёл концерт эстрадно-джазовых коллективов области. Это «Эстрадный MIX»

Источник материала: Виртуальный Брест

27-28 сентября 2019 года в Бресте проходят заключительные мероприятия областного фестиваля современного искусства «Эстрадный MIX».





В нем принимают участие свыше 300 участников различных коллективов и отдельных исполнителей, занимающихся любительским творчеством в Брестской области. При содействии Брестского горисполкома организаторами фестиваля выступают управление культуры Брестского облисполкома и ГУК «Брестский областной общественно – культурный центр.





В первый день состязаний прошёл конкурс эстрадно-джазовой музыки, на котором победители городских и районных конкурсов показали своё мастерство. По его итогам были определены лучшие исполнители в номинациях: «оркестры» (биг-бэнды), «инструментальные ансамбли», «солисты-вокалисты», «Солисты-инструменталисты».





На улице Советской, на площадке у выставочного зала ГУК «Брестский ООКЦ» прошёл концерт лучших эстрадно-джазовых коллективов области.

Завтра, 28 сентября, фестиваль продолжится в концертном зале областного общественно-культурного центра. В 10.00 зрители оценят конкурсную программу в номинации «эстрадная песня».