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Деревьев нет, а гипермаркетов теперь полно. Спросили местных, как изменилась Каменная Горка за десять лет

28.09.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каменную Горку как только ни называют: ошибкой градостроителей, спальным гетто, человейником. Критикуют за типовые дома, высокую плотность населения, а еще за то, что инфраструктура пришла сюда гораздо позже людей. Пока микрорайон празднует десятилетие, TUT.BY встретился с семьей, которая давно здесь живет и спросил, как менялась эта часть города у них на глазах.


Татьяна и Павел Пышные живут в микрорайоне Каменная Горка уже почти 10 лет

«Когда приехали, не было дорог, тротуаров»

Дом на Неманской, в котором живет семья Пышных, сдали в 2009-м. Ключи от квартиры жители получили в декабре, так что Новый год семья встречала уже здесь, разыскивая в коробках упакованную для переезда посуду.

Татьяна выглядывает из своего окна на пятом этаже. Сейчас в округе все застроено домами, а раньше из этой кухни был виден соседний микрорайон Кунцевщина.

— Дорог никаких, тротуаров, — все было перекопано, ездила большая техника. По пустырям бегали злые собаки, которые лаяли на всех, — вспоминает Татьяна.

Этот дом на Неманской — МАПИДовская панелька, построенная для работников учреждений Министерства культуры. В соседях у Пышных — артисты оперы, актеры театра имени Максима Горького, сотрудники Национальной библиотеки, танцоры, работники цирка, художники. Да и сами супруги работают в Большом театре оперы и балета, Татьяна — хормейстер, Павел — звукорежиссер.


Было время, когда все культурные жители округи обували галоши и резиновые сапог, чтобы пройти через бесконечные строительные площадки. Теперь повсюду тротуары.

Павел вспоминает, как девять лет, пока учился в музучилище и консерватории, жил в общежитии в центре.

— Общежитие было шикарное, рядом с Оперным театром. Я смотрел на микрорайоны у кольцевой и думал: как они вообще там живут? И вот сам в такой попал.

Как на месте деревни появился микрорайон на 100 тысяч человек. Каменная Горка с высоты

К своей типовой многоэтажке в Каменной Горке у семьи претензий нет.

— Надо понимать, что это все бюджетная застройка, за что платили — то и получили, — прямо говорит Павел.

Да, слышимость тут хорошая, но в доме с такими жителями это даже плюс.

— Соседи снизу — музыканты, их инструменты — альт и кларнет. Сверху вокалист живет, бас. Еще у нас всех дети ходят в музыкальные школы, тоже репетируют. Как-то к нам приходила педиатр, прослушивала легкие у малыша. И как раз в тот момент сверху — песни, внизу — музыка, — смеется Татьяна. — Но это здорово, объясняю детям: вот Вивальди играет, а вот — Бах, или Моцарт.


Среди минусов по микрорайону — вода из-под крана сильно пахнет хлоркой.

— Она поступает из Вилии, поверхностного источника, не артезианская. Особенно запах чувствовался сразу после переезда сюда, но человек привыкает ко всему.

«Когда приехали сюда, еще не были многодетными»

— Про Каменную Горку некоторые до сих пор свысока говорят: мол, там же льготники строились, многодетные. Как вы к таким высказываниям относитесь?

— Когда мы сюда приехали, у нас был только один сын, еще двое родились уже здесь. И такие же истории у многих соседей. Мне кажется, Каменная Горка это не про многодетность, это про молодые семьи, — отвечает Татьяна. — А то, что молодые семьи выбирают себе такой путь — отцовский, материнский, что стали рожать больше детей и это становится нормой — так это ж здорово и классно. Большая семья — счастливая семья.


Фото: из домашнего архива семьи Пышных

— Единственная льгота, которую мы получили как молодая семья — это возможность построить жилье почти по себестоимости. Кредит покрывал примерно треть от стоимости квартиры, — говорит Павел. — Сейчас мы живем впятером в двух комнатах, в очереди нуждающихся на улучшение жилищных условий не стоим.

Как жилось, когда дома были, а школ и детских садиков — не было

Каменную Горку застраивали странно: сначала здесь появилось жилье, а потом стали строить школы, детские сады, поликлиники. Проблему с инфраструктурой, которой долгое время просто не было, семья прочувствовала на себе. С детским садиком возле дома повезло только младшему сыну.


Детский сад, который недавно построили перед домом Пышных на Неманской

— Старшего сына водили в Кунцевщину в детский сад, среднего возили в садик к станции метро «Спортивная». Времени такие поездки съедали много, — вспоминают родители.

Гимназия рядом с домом уже тоже стоит, но старшие дети учатся в Кунцевщине — там гимназия с языковым уклоном.

— Соседний микрорайон нас долго спасал. Когда своей почты не было — ездили в Кунцевщину, там были огромные очереди, — говорит Татьяна. — Да и наши дома до сих пор обслуживает поликлиника Кунцевщины. Хоть в Каменной Горке уже построили новую, большую поликлинику, но туда ездим только к узким специалистам.


Почти нет деревьев, зато гипермаркетов теперь полно

Во дворах домов на Неманской — ухоженные клумбы.

— Есть дачники, которые высаживают гортензии, розы. Земля тут плохая: песок и глина, но люди заботятся так, что все славно растет, — рассказывает Татьяна.


А вот деревьев в Каменной Горке очень мало. Многие тонкие прутики не кажутся десятилетними деревьями.

— Озеленение делали в последнюю очередь — это плохо, — говорит семья.




— Район ругают за застройку: дома же, считай, одинаковые. А вы что думаете?

— Дома, если присмотреться, разного цвета. Просто краска за годы успела выцвести, — объясняет Татьяна. — Но у нас была история, которая добавила мне седых волос. Старший ребенок как-то шел с уроков английского, мы договорились встретиться в назначенном месте. Прихожу, а его нет. Иду навстречу, к школе — и там нету. А дороги прямые, разминуться нельзя. Вернулась на перекресток, стою рыдаю. И выходит мой мальчик — оказалось, дворы перепутал! А они правда и стоят одинаково, и похожи очень.

Времена, когда в этом минском спальнике практически не было магазинов, ушли в прошлое.


— Гипермаркетов полно, очень спасает «Грин», где много разных брендов одежды. А как мы радовались всей Каменной Горкой радовались, когда открылся «Материк»! — говорят местные. — Раньше ведь за стройматериалами приходилось ездить в Ждановичи.

Татьяна вспоминает, как много лет назад мамы из Каменной Горки ходили по снегу по снегу или грязи с колясками к ближайшему магазину в Кунцевщине:

— О, это был целый квест! Мы там встречались, и пока кто-то караулил детей в колясках, другие бежали за продуктами. А иногда по снегу совсем не могли проехать — тогда мы сидели дома, ждали кормильца-отца. Мы домой даже купили хлебопечку, потому что за хлебом было далеко ходить.


Парковки, транспорт и места для отдыха

Гипермаркеты приносят пользу микрорайону еще и своими парковками — многие местные оставляют там машины на ночь.

— Когда мы заселились почти в пустой микрорайон, не могли понять, зачем Неманскую сделали такой широкой. Теперь ясно. По утрам на улице часто пробки, — говорит Павел.

Личный автомобиль в семье Пышных есть, но на работу добираются общественным транспортом. От дома бодрым шагом десять минут до метро, вся дорога до Оперного — минут сорок.


— Наша Каменная Горка-1 недалеко от метро, — это большой плюс. Людям в других частях микрорайона тяжелее: они привязаны к автобусам, которые переполнены по утрам.

Население Каменной Горки — около 100 тысяч человек, этакое Молодечно, которое втиснули в минскую окраину.

— Я думаю, из этой территории выжали максимум, — говорит Павел. — Ну представьте, выделяют для проектирования кусок земли и говорят: постройте тут жилье на 70 тысяч человек, или больше. То есть, изначальные условия такие, что требовать больше парковок и ругать за тесную застройку было бы несправедливо.

За развлечениями из микрорайона в основном едут в центр. Что есть в самом спальнике? Например, стадион 43-й гимназии. Летом жители микрорайона бегают здесь по утрам, а зимой приходят на каток на хоккейной площадке.


На ограждении сталиона висит табличка: выгуливать собак запрещено.

— Место для выгула собак нашему микрорайону бы не помешало, — добавляют Пышные.

Основным местом отдыха для Каменной Горки, похоже, должен стать парк Уго Чавеса.

— Правда, на парк он пока не похож — деревья маленькие, — говорит Татьяна.


С этого лета в парке Чавеса поселились скромные аттракционы, тут стоят тренажеры и есть несколько спортивных площадок.

— Место, где сейчас парк, мы называем горой. Так и говорим: пойдем на гору! — рассказывает Татьяна. — Когда строили большой «Евроопт», возили землю, так что мы волновались, что наша гора исчезнет. Но рады, что она здесь все же осталось место для отдыха.

В низине рядом с парком Уго Чавеса водятся куропатки, зайцы.

— А зимой со склона детки активно катаются на тюбингах. Место популярное, но есть минус: тюбинги ломают деревца, которые тут постоянно высаживают. Почему бы не оборудовать здесь специальную трассу для такого катания, раз сюда люди массово идут каждый год? — подают идею местные жители.

Неподалеку есть православная церковь, Татьяну пригласили руководить там детским хором.

— Церковь тоже своего рода культурный центр. Летом приход с помощью районной администрации организовал концерт: пел наш хор, а еще артисты Оперного театра. Так что культурная жизнь в Каменной Горке есть, — улыбается Татьяна.


В субботу (28 сентября) районная администрация тоже обещает концерт: его устраивают рядом с 43-й гимназией, в честь десятилетия микрорайона. Обещают духовой оркестр и «Тяни-Толкай».

Напоследок Татьяна вспоминает атмосферу, которая была в этом спальном районе в первые годы.

 — Это теперь у нас в парке зимой устанавливают искусственную елку и пускают салют. Празднично, но эта камерность пропала. А вот когда еще кругом были поля, то возле здания ЖЭСа ставили живую елку, с фонариками.

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Теги: Минск
 
 
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TUT.BY встретился с семьей, которая давно живет в Каменной Горке, и спросил, как менялась эта часть города у них на глазах.
 
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