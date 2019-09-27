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Молодым здесь не место: как живут «золотые» китайские пенсионеры в «Солнечном городе» под Пекином

28.09.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В местном Доме культуры женщины из танцевального коллектива репетируют номер, который посвящен 70-летию образования КНР. Они представят его публике на большом концерте 1 октября. Под китайскую мелодию они шуршат своими пышными юбками, в ритме музыки поднимают и опускают фляги с красной звездой и широко улыбаются. В «Восточном Солнечном городе» (Oriental Sun City) в пригороде Пекина китайские пенсионеры могут позволить себе ни о чем не заботиться и наслаждаться старостью в компании таких же счастливых людей. Правда, доступно все это только богатым. Фотокорреспондент портала TUT.BY Ольга Шукайло побывала в рае для китайских пенсионеров.


«Восточный Солнечный город» — это охраняемый отдельный город-сад на северо-востоке от Пекина. Китайским пенсионерам, как правило, тут продают уже готовые квартиры в домах малой или средней этажности. Покупатель может выбрать именно ту, где ему будет комфортнее всего.

Но и за «квадрат» тут просят около 30−40 тысяч юаней (4,2–5,6 тысячи долларов), метраж — от 105 до 200 кв. м. Вот и получается, что квартира в пенсионерском коммьюнити обойдется примерно в 500 тысяч долларов, а то и в миллион. Конечно, позволить себе старость с таким комфортом может лишь малая часть китайских пенсионеров, ведь средняя пенсия в этой стране — около 300−450 долларов (хотя после госслужбы она может быть и до 1,5 тысячи долларов). Но вернемся к городу-саду.


На всей территории коммьюнити создана безбарьерная среда: можно без проблем проехать на инвалидной коляске или на электрокресле. Здесь есть все необходимое: медицинские услуги и патронаж, магазины, парикмахерская, СТО, дом культуры, бассейн и тренажерный зал, поле для гольфа, кафе и рестораны и даже детский сад. Да и молодежь здесь все-таки можно встретить. Местные жители смеются, что выгнать молодых они не могут, да и в Китае принято, что бабушки и дедушки сидят с внуками, пока родители на работе.


У тех пенсионеров, которые не обременены воспитанием внуков, есть возможность взять в аренду кусок земли и разбить там грядки. Китайцы с удовольствием возделывают землю и выращивают на грядках овощи, а некоторые даже заводят кур. Есть и огромные теплицы, где выращивают арбузы и дыни, огурцы и помидоры, капусту, лук и чеснок. Овощи, выращенные здесь, можно найти на местном рынке и в магазине.



Не забывают здесь и об экологии. Город живет по принципу низкого углеродного следа. Здесь есть энергосберегающая экологическая система водообеспечения за счет тепловых насосов. Все здания — энергоэффективные. На территории города растет около 100 тысяч местных деревьев, а площадь зеленых насаждений в местах для спорта и отдыха — 5,75 миллиона квадратных метров. Первые дома в районе сдали в 2003 году, но из-за обилия взрослых деревьев кажется, что район намного старше. Да, китайцы пересаживают взрослые деревья в новые районы.


Летом в Китае жарко, температура днем может подниматься выше +35 градусов. Поэтому увидеть людей в этом городе днем на улице сложно — сиеста. Китайцы начинают свой день рано: с завтрака и зарядки, потом работают в саду и огородах. Днем под работающим кондиционером можно позаниматься творчеством в местном Доме культуры, а вечером — выбраться на прогулку и пообщаться с соседями или станцевать танец с веером.










 
 
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