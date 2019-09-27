Дубровенцы приняли участие в конкурсе «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Уникальный опыт максимального единения сельхозпроизводства с обучением внедряют на Витебщине. На полевом стане филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» впервые плечом к плечу соревновались экипажи из опытных пахарей интеграционных структур Витебщины и учащихся сельхозлицеев и колледжей. Областной конкурс профессионального мастерства по квалификации «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» собрал 44 участника из всех районов области.

Среди них — третьекурсники Дубровенского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства Виктор Мацулёв и Никита Макаренко. Первый выступал в тандеме с механизатором Оршанского КХП Дмитрием Филлиповичем, второй — в индивидуальном зачете.

— Было очень сложно и волнительно, — рассказал Виктор. — Я впервые участвую в таком конкурсе. До этого с наставником из Оршанского КХП две недели отрабатывал навыки на полях Оршанского и Толочинского районов. Вот сегодня показали, чему научились и что можем. Я рад, что довелось поработать на такой технике, как, «CASE IH Steiger». В лицее я осваивал только МТЗ 12-21 и МТЗ-82. Теперь с уверенностью могу сесть за баранку современной сельхозмашины — ничего не страшно. Это огромный опыт и честь для меня.

И этот опыт был оценен по заслугам — тандем Дмитрия Филлиповича и Виктора Мацулёва занял 1 место в состязаниях экипажей на «CASE IH Steiger». Никита Макаренко, потомственный механизатор, который после окончания лицея намерен остаться на малой родине, удостоен диплома участника соревнований. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв, который лично оценил качество вспашки и поздравил участников состязаний, подчеркнул:

— Будущее — за молодежью. За человеком труда, который выращивает хлеб и кормит человечество. Кому завтра работать, если не молодым? Но как привлечь молодежь на село? Мы определили четкую стратегию. Именно с учащимися колледжей и лицеев сельскохозяйственной направленности отрабатываем это на деле. Механизаторов сегодня крайне не хватает. Особенно в пик работ. Мы ежегодно привлекаем порядка 700-800 рабочих рук из городов. И в это же время 700 механизаторов ежегодно выпускают наши учебные заведения, — отметил глава области.

Обращаясь к молодежи, Николай Шерстнёв добавил, что было принято решение увеличить сроки пятинедельной практики и довести ее в рамках учебной программы до полугода.

— Это сделано для того, чтобы вы могли реально освоить те сельхозагрегаты, тракторы, на которых сегодня работают наши механизаторы. За 5 недель это невозможно, — констатировал глава области. — Вы будете набивать руку, осваивать агрегаты и получать заработную плату. Самое главное — понимание того, что село меняется: другая техника, другие подходы, другая заработная плата. И завтра вы будете работать на еще более усовершенствованной технике, чем вам довелось сегодня пахать.

Прогресс не стоит на месте. Под вас будут созданы абсолютно новые хозяйства не по 1,5-2 тыс гектаров пашни, как раньше, а интеграционные структуры с размахом до 100 и более тысяч гектаров пашни. Для этого и нужны вы, и высокопроизводительная техника. Витебщина в ваших руках под нашим руководством станет еще более привлекательной.

Председатель облисполкома отметил, что такие конкурсы пахарей должны стать традицией в каждом районе. По условиям конкурса, каждый участник на одном из четырех видов пахотных агрегатов — «Беларус», «Кировец», «XERION 5000» и «CASE IH Steiger» выполнял по 12 полных проходов с учетом положительной погрешности по ширине захвата плуга до 5 процентов.

На этих состязаниях скорость не главное, не важно и то, какое расстояние вы преодолеете за определенное время. На первом месте — глубина, равномерность и прямолинейность. Если скорость большая, тогда гребнистость маленькая. И глубомер сразу покажет, что участник дал маху. Перед стартом — обязательно припашка.

Соревнования прошли в четыре смены. Организаторами областного конкурса пахарей выступили комитет по сельскому хозяйству и продовольствию, главное управление по образованию Витебского облисполкома, Оршанский райисполком, ОАО «Витебскмясомолпром». К слову, сегодня Виктор Мацулев — участник областных «Дажынак». Это еще раз говорит о том, что с малых побед начинаются большие свершения. И за такими простыми дубровенскими парнями, как Виктор и Никита, — новое будущее сельского хозяйства.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

На снимке: участники конкурса В.Мацулёв, Н.Макаренко и директор ДГПЛ А.Азаренко.

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